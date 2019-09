Logodnica olandezului violator rupe tăcerea: Am izbucnit în plâns când am aflat. Nu-mi vine să cred

Fosta logodnică a olandezului care a violat și ucis o fetiță în Dâmbovița, dar este suspect și în alte cazuri, Johannes Visscher, a acceptat să vorbească cu jurnaliștii Libertatea, dar sub protecția anonimatului.

Citește și: Rareș Bogdan: Coșmarul se va sfârși pe 10 octombrie! Am verificat personal semnăturile și sunt sigur că Guvernul Dăncilă va deveni istorie!

Fosta logodnică susține că au fost împreună doi ani, timp în care Joop, nu a dat semne că ar fi pedofil, însă cosideră că familia din care acesta provine i-ar fi făcut mult rău și nu este exclus ca din acest motiv să fi ajuns astfel la maturitate.

”Nu, nu am văzut nici un semn. Absolut nici unul. Poate pentru că eram orbită de dragoste, poate pentru că nu erau. Nu aveam ce să văd. Cred că nimeni nu se naște rău, dar dacă vii pe lume într-o familie ca a lui Joop, nu ai nici o șansă. Cred că Joop s-a luptat din greu să rămână bun, să fie omul pe care l-am cunoscut: cald, sensibil, inteligent, prietenos, vesel, generos…

Am transmis condoleanțe familiei. Încă nu îmi vine să cred că e vorba de el. Sunt tristă și pentru fetița care a murit. E o situație foarte, foarte tristă. Am izbucnit în plâns când am aflat.”, a spus fosta logodnică, pentru Libertatea.