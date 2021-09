Loredana Groza: Este fals că aș avea Covid-19. Sunt vaccinată și vreau să-mi fac și doza trei

Loredana Groza a negat, marți, la Antena 3, că ar fi infectată cu Covid-19.

Ea a adăugat că e vaccinată cu ambele doze și că intenționeaza să își facă și doza a treia, dacă este posibil. „Vreau sa fiu in siguranta si eu si cei din jurul meu, consider ca e mai bine sa traiesti in siguranta decat intr-un risc permanent”, a precizat cântăreața

„Se pare ca din cauza acestei inertii si din cauza acestor stiri false in care ne inecam in fiecare zi cand intram pe internet sau chiar si pe TV, oamenii sunt pusi in situatia de a alege adevarul in fiecare zi. Trebuie sa fii o persoana puternica, sa fii echilibrat, sa te infrmezi din mai multe surse, sa ai discernamant care cred ca e una din superputerile de care avem nevoie in aceste vremuri”, a mai declarat Loredana Groza la Antena 3.