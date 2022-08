Loteria Română anunţă report la Loto 6/49 de aproximativ 1,74 milioane de euro / Report de peste 1 milion de euro şi la Joker

Loteria Română anunţă un report la Loto 6/49, categoria I, de aproximativ 1,74 milioane de euro. De asemenea, report de peste 1 milion de euro este şi la Joker, extragerile urmând a avea loc duminică seară, potrivit news.ro.

”La Joker, la categoria I, este in joc un report în valoare de peste 6,14 milioane de lei (peste 1,25 milioane de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report în valoare de peste 471.300 de lei (peste 96.500 de euro). La Noroc Plus este in joc un report cumulat in valoare de peste 50.800 de lei (peste 10.400 de euro)”, a mai precizat Loteria Română.