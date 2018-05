Loteria Română anunţă SUPLIMENTAREA fondului de premiere pe luna mai. Premiile ENORME puse la bătaie duminică

Duminica, 27 mai, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, anunţă Loteria Română.

Joi, 24 mai, Loteria Romana a acordat 16.686 de castiguri in valoare totala de 856.613,02 lei.

Citeşte şi: Cozmin Guşă, despre plecările din PSD: 'Dragnea conduce partidul în nume personal, alături de o clică'

JOKER – CEL MAI MARE REPORT DIN ISTORIA ACESTUI JOC

La categoria I a jocului Joker se inregistreaza cel mai mare report din istoria acestui joc: peste 19,90 milioane lei (peste 4,3 milioane de euro).

Citeşte şi: Tel Drum, firma controlată de Dragnea, NOU MONOPOL pe drumurile din Teleorman

In cazul in care s-ar castiga, acesta ar fi cel mai mare premiu din istoria acestui joc.

La categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 643.000 de lei (peste 139.000 de euro).

TRAGERI SPECIALE LOTO 6/49 IN LUNA MAI !

In luna mai, pentru fiecare tragere Loto 6/49, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I cu cate 50.000 de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de aprox. 4 milioane lei (peste 863.000 de euro). La Noroc, reportul cumulat este in valoare de peste 1,48 milioane lei (peste 321.000 de euro).

La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 288.000 de lei (peste 62.000 de euro)

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 25.200 lei iar la categoria a II-a un report in valoare deaproximativ 32.000 de lei. La Super Noroc, la aceeasi categorie, reportul este de peste 29.000 lei.