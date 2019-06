Loteria Română lansează o nouă serie 'LOZUL VACANTEI'

Pentru cea mai asteptata perioada a anului, vacanta de vara, Loteria Romana vine in intampinarea jucatorilor sai care vor sa-si incerce norocul cu o noua serie de loz “LOZUL VACANTEI”.

Loteria Romana a pus la bataie, pentru cea de-a cincea serie “LOZUL VACANTEI”, 164.455 de premii in valoare totala de 930.000 de lei. Cu numai 3 lei, pretul unui astfel de loz, jucatorii au sansa sa castige numeroase premii a caror valoare porneste de la 3 lei si continua cu 6 lei, 10 lei, 100 de lei, 1.000 de lei si 10.000 de lei pentru premiile cap de afis.

Cele mai mari premii care pot fi castigate de jucatorii Loteriei Romane cu “LOZUL VACANTEI” sunt de 10.000 de lei

Loteria Romana, prin jocurile responsabile pe care le organizeaza, le aduce jucatorilor sai bucuria de a-si incerca norocul in fiecare zi, in conditii de siguranta, pentru castigarea unor premii deosebite in bani, indiferent de jocul preferat.