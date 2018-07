Loteria Româna, lista premiilor date luna trecută - Sumele sunt FABULOASE

In primele sase luni ale acestui an, Loteria Romana a acordat peste 3,53 milioane de castiguri in valoare totala de peste 108,57 milioane de euro

In luna iunie a acestui an, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care le organizeaza 527.697 de castiguri in valoare totala de peste 75 milioane de lei (peste 16,09 milioane de euro), dupa cum urmeaza:

Jocul Loto 6/49

La Loto 6/49 s-au inregistrat 49.281 de castiguri, in valoare totala de peste 3,18 milioane de lei (peste 683.000 de euro).

Jocul Noroc

La Noroc s-au inregistrat 596 de castiguri, in valoare totala de peste 516.000 de lei (peste 110.700 de euro).

Jocul Joker

La Joker s-au inregistrat 97.841 de castiguri, in valoare totala de peste 4,88 milioane lei (peste 1 milion de euro).

Jocul Noroc Plus

La Noroc Plus s-au inregistrat 16.376 castiguri in valoare totala de aproximativ 447.000 de lei (aproximativ 96.000 de euro).

Jocul Loto 5/40

La Loto 5/40 s-au inregistrat 562 de castiguri, in valoare totala de peste 465.000 de lei (aproximativ 100.000 de euro).

Jocul Super Noroc

La Super Noroc s-au inregistrat 4.163 de castiguri, in valoare totala de peste 80.600 de lei (aproximativ 17.300 de euro).

Jocul Pronosport

La Pronosport s-au inregistrat 339 de castiguri, in valoare totala de peste 44.000 lei (peste 9.400 de euro).

Jocul Prono-S

La Prono_S s-au inregistrat 2 castiguri, in valoare totala de peste 7.300 de lei (peste 1.500 de euro).

Jocul Videoloterie

S-au inregistrat 358.537 de castiguri, in valoare totala de peste 65,38 milioane de lei (peste 14 milioane de euro).