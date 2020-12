Loteria Română - Report la Joker la categoria I de 3,1 milioane de euro

Joi, 17 decembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 13 decembrie, Loteria Romana a acordat peste 18.300 de castiguri in valoare totala de peste 1,6 milioane lei.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 819.200 de lei (peste 168.200 de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 1,5 milioane lei (peste 308.200 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 15 milioane lei (3,1 milioane de euro). La categoria a II-a se inregistreaza un report de peste 881.600 de lei (peste 181.000 de euro) la care se adauga cate un autoturism DACIA LOGAN* pentru fiecare varianta castigatoare la aceasta categorie. La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 583.300 de lei (peste 119.700 de euro), iar la Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 35.600 de lei.

* Valoarea unui autoturism Dacia Logan este de 45.324,70 lei.

Acordarea câştigurilor în autoturisme se va face în ordinea cronologică a revendicării câştigurilor, în limita numărului de autoturisme disponibile.

In situaţia în care numărul total de variante câştigătoare la categoria a II-a la JOKER este mai mare decât numărul de autoturisme Dacia Logan disponibile la nivelul C.N. Loteria Română S.A. pentru a fi acordate ca premii: după epuizarea numărului de autoturisme Dacia Logan disponibile se va acorda contravaloarea în bani a autoturismului/autoturismelor aferente celorlalte variante câştigătoare menţionate (respectiv cval. în bani autoturism: 45.324,70 lei).

La tragerea Loto 5/40 de duminica, 13 decembrie, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 845.724,40 lei la care se adauga un autoturism DACIA LOGAN. Biletul norocos a fost jucat in Craiova si a fost completat cu doua variante simple la Loto 5/40, pretul acestuia fiind de doar 6,50 lei