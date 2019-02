Loto 6/49 - Care sunt numerele norocoase

Loteria Română pune la bătaie, duminică, 24 februarie 2019, un premiu de 2.500.000 de euro, înregistrându-se report la categoria loto 6 din 49.

Duminica, 24 februarie 2019, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 21 februarie 2019, Loteria Romana a acordat 16.059 de castiguri, in valoare totala de 1.005.542,78 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 11,78 milioane lei (peste 2,47 milioane euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,07 milioane lei (peste 436.600 euro).

Citește și: A început protestul din Piața Victoriei - Jandarmii s-au mobilizat

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 6 milioane lei (peste 1,26 milioane euro), in timp ce la Noroc Plus, la aceeasi categorie, este in joc un report in valoare de peste 324.500 lei (peste 68.200 euro).

La Loto 5/40 se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 121.000 lei (peste 25.500 euro), iar la Super Noroc, reportul cumulat depaseste valoarea de 292.800 lei (peste 61.500 euro).

Mai jos vezi toate numerele extrase la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc.

Loto 6 din 49: 2, 3, 49, 25, 31, 17

Noroc: 0253280

Super Noroc: 346619

Loto 5 din 40: 30, 4, 16, 13, 37, 7

Joker: 11 + 30, 6, 27, 13, 20

Noroc Plus: 166993

Loteria Română

Loteria Română organizează trageri loto în fiecare săptămână, în zilele de joi și duminică. Românii au astfel două șanse pe săptămână să câștige unul din premiile puse la bătaie.