Cel mai comentat proiect de infrastructură este gata 99%: Lotul 2 din Autostrada Sebeș-Turda, dat în trafic în decembrie

Veste excelenta din partea companiei AKTOR, constructorul grec care are in lucru proiectarea si executia Lotului 2 din Autostrada Sebes-Turda. Dupa multe amanari si prelungiri de termene, compania AKTOR anunta finalizarea lucrarilor si sunt gata sa dea in trafic cei 24 de kilometri din Lotul 2 al autostrazii Sebes-Turda in decembrie 2021. Cel mai probabil, daca vremea va fi favorabila, darea in trafic va avea loc oficial la data de 1 decembrie 2021, anunță infrapress.ro.

Anuntul a fost facut de reprezentatii Companiei AKTOR in exclusivitate pentru Lumea Infrastructurii si vine dupa o serie de iesiri publice in care anumiti factori politici isi exprimau indoiala ca proiectul va fi finalizat in termen.

Numai ca, astfel cum ne-au dezvaluit reprezentatii companiei AKTOR, gratie noului management lucrarile la Lotul 2 din autostrada Sebes-Turda au avansat serios in ultima perioada, avand parte nu doar de mobilizare in teren, ci de o sustinere financiara importanta din partea grecilor de la AKTOR. Sustinere care s-a cuantificat in nu mai putin de 50 milioane euro „aduse de acasa” de AKTOR pentru finalizarea proiectului de infrastructura atat de disputat.

Astfel, in acest weekend s-au turnat ultimele 950 tone de mixturi asfaltice aferente corpului principal al autostrazii, cu exceptia a 900 metri din Calea 1 de la Oiejdea, unde alunecarea de teren a pus probleme serioase, care par a fi stabilizate conform expertilor implicati, dupa executarea de lucrari de consolidare care constau in realizarea de ziduri armate si turnarea unei linii de 34 de piloti forati ce au fost executati deja.

In afara acestei zone, unde Calea 2 este pregatita pentru trafic, pe cei 24 de km se executa pentru inca o luna lucrari de marcaj rutier, semnalizare verticala, montare parapeti, iluminat si montarea gardului de protectie pentru coridorul autostrazii.

Un punct nevralgic al acestui proiect a fost nodul rutier de la Teius, unde in aceste zile se finalizeaza turnarea stratului de uzura urmat de realizarea marcajelor rutiere si semnalizare verticala.

Avand in fata aceste detalii tehnice, reprezentantii companiei AKTOR ne-au declarat ca proiectul a intampinat dificultati in realizare, nefiind respectate termenele prevazute ca urmare a deciziilor luate de vechiul management, compania suferind in acest timp pierderi financiare importante.

Odata cu venirea la carma companiei a lui Christos Panagiotopoulos a fost posibila redresarea AKTOR precum si revenirea in grafic cu proiectele aflate in lucru, dintre acestea o atentie deosebita fiind acordata Lotului 2 din Autostrada Sebes-Turda.

Astfel cum ne-au precizat reprezentatii companiei AKTOR, cel mai probabil darea in trafic se va face la data de 1 decembrie 2021, de Ziua nationala a Romaniei, ca un cadou adresat tuturor romanilor:

“Ne bucuram ca suntem foarte aproape de a da in trafic acest tronson al autostrazii Sebes Turda lot 2, in lungime de 24 de km.

Compania Aktor, a suferit pierderi financiare importante, din motive ce au tinut atat de decizii gresite ale fostilor directori din cadrul companiei noastre, cat si din cauza unor factori independenti de noi, cum ar fi intrarea in insolventa a asociatului nostru.

Insa, in ultimul an, cu un efort urias al domnului Presedinte Christos Panagiotopoulos, care impreuna cu actionarii Aktor, a sustinut finalizarea acestui tronson cu o finantare de peste 50 milioane de euro din surse proprii ale Companiei. Pe langa aceasta finantare uriasa, in Romania am reusit sa avem o mobilizare importanta, atat a propriilor nostri angajati, peste 200 la numar doar in acest proiect, cat si cu sprijinul unor subcontractori romani foarte seriosi si astfel ne apropiem de darea in trafic a celor 24 km, in luna Decembrie. Tinta noastra, luand in considerare si factorul vreme, este ca darea in trafic sa fie facuta chiar de 1 Decembrie, ziua nationala a Romaniei, incercand astfel, prin efortul nostru financiar si prin mobilizarea importanta sa facem un cadou romanilor si traficul in aceasta zona sa nu mai fie o problema!“