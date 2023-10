Lovitură `de baros` pentru șeful ASSMB - CAB stabilește încă 30 de zile de arest preventiv pentru acesta și complicele său

Șeful ASSMB Cristian Plută și Curtea de Apel București a admis, joi, cerere de prelungire a măsurii arestării preventive în cazul fostului director adjunct al ASSMB și a complicelui acesta, personajul influent Silviu Stăncilă în vreme ce a prelungit și arestul la domiciliu al managerului Spitalului de Urgență Colentina, George Cristescu.

Decizia de joi nu este defintivă și poate fi contestată la instanța supremă de cei din dosar.

„Admite propunerea formulata de PICCJ - DNA - Secția de Combatere a Corupției. In temeiul art. 236 cpp dispune prelungirea măsurii arestării preventive a inculpaților Pluta Cristian și Stancila Silviu pe o perioada de 30 de zile de la data de 19.10.2023 la data de 17.11.2023 inclusiv.

In temeiul art. 222 Cpp dispune prelungirea măsurii preventive a arestului la domiciliu a inculpatului Cristescu George - Mirel pe o perioada de 30 de zile, de la data de 19.10.2023 la data de 17.11.2023 inclusiv. In temeiul art. 275 Alin.3 cpp cheltuielile judiciare avansate de stat rămân in sarcina acestuia.

Onorariul parțial cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pt inculpatul Stancila Silviu in cuantum de 85 lei se suporta din fondul Ministerului Justiției. Cu drept de contestatie in termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunțată in camera de consiliu azi, 12.10.2023.”, se arată în minuta deciziei magistratului JDL de joi.

Prinși „pe bandă„ de DNA

Discuțiile interceptate dintre șeful ASSMB Cristian Plută și martora cheie a anchetatorilor DNA scot la iveală preponderența folosirii funcției înalte de către acesta pentru a „produce„ bani în interes propriu.

Astfel, acesta analizează și caută orice oportunitate ce îi poate aduce bani în buzunare iar pe parcursul dialogurilor folosește și un termen codat, „tamponare„, despre care actuala directoare a ASSMB le-a explicat anchetatorilor DNA că s-ar referi la luarea sau darea de mită.

Astfel, după ce i-a spus nonșalant că se pot primi 20.000 de euro pentru o numire dirijată la Spitalul Colentina, Cristian Plută a fost interceptat de către anchetatorii DNA când discuta deschis cu aceasta.

O discuție despre....performanță...

„...

(.....): Păi, este singur LIVIU acolo și tocmai de aia nici nu pot să-l duc manager că nu are o echipă și asta înseamnă că eu îi distrug lui carierea de a fi vreodată manager și să performeze. Corect?

PLUTĂ CRISTIAN: SILVIU ne-a întrebat așa: El are un om, ...[neinteligibil]..., e susținut din partea lor, ar fi și un...

(.....): Stai un pic!

PLUTĂ CRISTIAN: ...beneficiu...

PLUTĂ CRISTIAN: ...[Adresându-se altei persoane: „Mă scuzați! Săru-mâna încă o dată. ” - n.n.]...

PLUTĂ CRISTIAN: ... pentru noi la investire.

(.....): ...[Adresându-se altei persoane: „Apa lăsați-mi-o tot așa. Mulțumesc! ” - n.n.]...

PLUTĂ CRISTIAN: Dar discuția tre' să rămână între noi doi.

(.....): Păi, asta... decât vreau și eu să înțeleg.

PLUTĂ CRISTIAN: ...[neinteligibil]... este, da’ ...[neinteligibil]... Înseamnă ...[a coborât tonalitatea vocii – n.n.]... douăj’ de mii dacă îl susținem. N-are legătură cu NISTORESCU.

(.....): Stai un pic să plece ...[neinteligibil]...

PLUTĂ CRISTIAN: ...[neinteligibil]...

(.....): Douăj’ de mii de euro dacă îl susținem pe cine? Pe ăsta?

PLUTĂ CRISTIAN: X. Nu știu, nu mă interesează ...[neinteligibil]... Are susținerea lor, care o să fie friendly, ce vrem și noi pe acolo, ce vrea toată lumea pe muncă, pe ...[neinteligibil]... Asta e altă discuție. Dacă înțelegem și ne numește poate vorbim și pe colo, pe colo. Dacă nu, stăm cuminți.

(.....): Propunerea vine de la noi. Ideea este că...

PLUTĂ CRISTIAN: Cine poa’ să ne tamponeze1.

(.....): Nu e de tamponat nimeni. Ideea este că trebuie...

PLUTĂ CRISTIAN: TOMESCU...

(.....): Nu ne tamponează nimeni. Ideea este că trebuie să duc un manager care să facă performanță. Aici e problemă.

PLUTĂ CRISTIAN: E, nu. Managerul face perf... performanță dacă îi ajutăm. SILVIU, prin tot ce-am făcut noi, ne-a ajutat cu de toate. Nici acuma...

(.....): Explică-mi și mie de SILVIU. Cum tu știi despre mine cu cine vorbesc și asta...

PLUTĂ CRISTIAN: Îți dau... Ascultă-mă!

(.....): Vreau și eu să știu!

PLUTĂ CRISTIAN: Îți dau cuvântul meu de onoare. De onoare. Că nu știu cine e și face. Orice l-am rugat să „Dom'le, du-te acolo. Fă, treaba asta”, a făcut-o”, se arată în dosarul de instanță.

Scopul „scuză„ mijloacele

DNA mai notează în documentele din dosar că „numirea inculpatului Cristescu George-Mirel urmărea în final obținerea unor sume (.....) de bani cu titlu de mită din organizarea de licitații frauduloase la spitalul Colentina”.

„Acest lucru a fost susținut de martoră în declarații date în fața procurorului dar și din celelalte probe administrate. Martora a predat la parchet odată cu formularea denunțului o înregistrare realizată în data de 02.04.2023 cu ocazia întâlnirii sale cu inculpatul Plută Cristian.

În urma redării parțiale a fișierului audio pus la dispoziție, s-a stabilit următorul conținut al convorbirii dintre martora (.....) și numitul Plută Cristian, cu ocazia întrevederii celor doi din data de 02.04.2023, după cum urmează:

...

(.....): Și de ce sunt dispuși ăștia să dea douăzeci de mii?

PLUTĂ CRISTIAN: Or vrea să vrea să vândă aparatură. Probabil o să vrea nu știu... Vezi să nu fie deschis! Singurul... mi-a zis „Dom'le, poate ceream și mai mult, da’ nu e momentul că-i instabilitate, alea. Noi ne chinui să-l ținem în continuare, dacă se întâmplă ceva.”. Nu știu. Cum o simți. N-am nicio problemă, deci.

...”, mai notează Direcția în dosar.

Ulterior acestei discuții Cristian Plută a fost interceptat și de procurori când discuta cu „combinatorul„ Silviu Stăncilă despre situația de la Spitalul Colentina.

...

(.....): I-am zis ROXANEI ieri, cred că ți-a spus.

STĂNCILĂ SILVIU: Cu ce?

(.....): Cu MIREL.

STĂNCILĂ SILVIU: Cu banii?

(.....): Da!

STĂNCILĂ SILVIU: Da, da. Deci, acolo… Ți-a spus ROXANA. N-are rost să repetăm. N-are nicio legătură. Ăia erau doar pentru voi – da? – pentru tine erau, că i-am zis și lui: „Nu lua nici tu!”, dar… pentru că așa e corect. Așa am inventat treaba. I-am zis: „Domn’e, pentru treaba asta… Celelalte, împărțim noi în trei, dar aia…”. Că tu i-ai dat și lui, asta-i altceva.

(.....): Da, pentru că mie-mi place să fiu fair-play și așa sunt.

STĂNCILĂ SILVIU: Da. O.K.! E-n regulă. …[neinteligibil-vorbesc în acelaşi timp]…

(.....): Și i-am zis: „Nu mi se pare corect…”, eu i-am zis: „Băi…”.

STĂNCILĂ SILVIU: Eu n-am vrut să iau.

(.....): „Hai să-i împărțim la trei!”.

STĂNCILĂ SILVIU: O.K.! Eu… eu n-am vrut să iau de la el pentru că mi-e prieten și n-am vrut să iau. I-am zis: „Bă, frate…!”, dar o să iau, nu-i problemă. La prima – așa! – o să ne reglăm între noi.

(.....): De-aia vreau să fie totul transparent și… între noi, că de-aia suntem echipă.

STĂNCILĂ SILVIU: De acord cu tine, dar n-aveam cum să… adică așa a fost gândirea. Înțelegi?

(.....): Și timpul trece, o să treacă numaidecât cele șase luni și-o să dăm din colț în colț, pentru că noi n-am fost în stare să-l ajutăm cu nimic. Ce naiba, c-a trecut…

(.....): Păi, au trecut două luni.

(.....): Două luni jumate.

STĂNCILĂ SILVIU: Două… două luni!

(.....): Da, păi, de-asta…! Eu de ce tot zic!?

(.....): Auzi? Acolo ce-ar trebui făcut așa…

STĂNCILĂ SILVIU: La…?

(.....): …urgent, ca să funcționeze lucrurile?

STĂNCILĂ SILVIU: La MIREL?

(.....): Da.

STĂNCILĂ SILVIU: Domn’e, (.....) sunt echipamentele…

(.....): Deci, îți trebuie …[neinteligibil]…!

STĂNCILĂ SILVIU: …unde lucrurile… randamentul e mai interesant. Echipamentele. După aceea, sunt serviciile alea pe acolo care… maxim într-o săptămână, părerea mea, ar trebui date drumul la procedurile (.....). C-au făcut ei acuma NFP-urile, asta-i altceva. Dar maxim într-o săptămână, date drumul. Pe curățenie, pe mâncare, pe dracu’, pe toate ăstea. După aceea, MIREL… am înțeles că a pregătit.

...”, se mai arată în dosar.

Director „jucător„....

Scopul pentru care Plută și Stăncilă sunt atât de preocupați de procedurile de achiziție publică, mai arată DNA. rezultă din probele administrate, și-anume obținerea de sume de bani cu titlu de mită într-un procent din valoarea produselor sau serviciilor vândute sau executate de societăți comerciale.

„În acest sens, inculpatul Plută Cristian în dialogul din data de 23.05.2023 explică fără a lăsa loc de echivoc:

...

PLUTĂ CRISTIAN: Adică… bun, hai să zic că e ăla – 25 de milioane sau nu e sau cât dracu e’, dar eu nu știu prețul ei, nu știu lucruri, nu știu ce echipamente sunt. Adică o să aprobăm ceva care poa’ să ne fie peste o lună piatră de moară. N-o bugetăm în momentul de față, n-o fac, n-o dreg, adică este doar o trecere prin C.A., care unii din doctori o să se simtă mai aproape sau mai departe de…

(.....): Deci, ăsta e singurul motiv.

PLUTĂ CRISTIAN: Păi, n-am altul! Adică…

(.....): Păi, nu, te întreb, ca să știu!

PLUTĂ CRISTIAN: Motivul e că viitorul ne duce să înțeleg și eu ce e pe lista aia și doar n-am pus manager aici degeaba. Nu?

(.....): Corect!

PLUTĂ CRISTIAN: O.K. LIVIU, dacă vine…

(.....): Doamne!

PLUTĂ CRISTIAN: Normal, normal. Dacă LIVIU vine mâine, bravo lui! Dacă nu vrea, treaba lui! Adică… acuma gata, boss! Va fi și decizia ta, da’ nu pot să-l las pe LIVIU să aducă el un RX de 25 de mil… că eu cred că asta vrea și el să facă …[neinteligibil]…

(.....): Nu, că el mi-a zis că el vrea nu RX, el vrea Angio CT…

PLUTĂ CRISTIAN: Așa, mă! Cum îl cheamă.

(.....): …să facă operații!

PLUTĂ CRISTIAN: Nu știu, boss.

(.....): Nu știu ce fel de operații face cu Angio CT-u’…

PLUTĂ CRISTIAN: Eu îți garantez, eu îți garantez, că cineva l-a căutat să facă treaba asta! Bravo lui! Boss, eu nu-l condamn. Dar, revin, noi ne ducem direct la bază, o să întreb cât costă chestia aia și ce …[neinteligibil]… că la aparatură e simplă! Pac, ai luat-o, s-a montat, e ceva! Boss, e mult mai puțin ca la construcții, dar e ceva!

(.....): Adică? Fă-mă să înțeleg!

PLUTĂ CRISTIAN: Nu știu! 2-3%, ceva în genu’!

(.....): 2-3%?

PLUTĂ CRISTIAN: Depinde de…

(.....): Stai așa! Deci, 2-3% pe echipamente. Și la construcții? Nu te întreb degeaba! 5! Și la… ă… reparații?

PLUTĂ CRISTIAN: Nu. Toate… toate-s cu 5.

(.....): Toate-s cu 5. Adică reparațiile și construcțiile sunt…

PLUTĂ CRISTIAN: …[neinteligibil]…”, se arată în dosar.

Proceduri de achiziție manipulate

În ce privește modul de operare al mecanismului de fraudă și de favorizare a unor societăți comerciale în procedurile de achiziție publică, pe bază de probe, s-a putut stabili cum suspecții pot manipula procedura de achiziție cu scopul de a da câștigător un anumit candidat.

Dosarul pe scurt

După o serie de percheziții derulate luni de anchetatorii DNA de la Structura centrală la sediul direcției au fost aduși

PLUTĂ CRISTIAN, director adjunct al Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale București (A.S.S.M.B.), pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- luare de mită, (două fapte),

- permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații nedestinate publicității, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite,

CRISTESCU GEORGE-MIREL, manager al Spitalului Clinic Colentina din București, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- dare de mită,

- delapidare,

Administratorul unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită,

Persoană fizică, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de:

- instigare la dare de mită,

- complicitate la dare de mită,

- complicitate la permiterea accesului la informații nedestinate publicității, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite.

În cauză a mai fost dispusă măsura controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, începând cu data de 18 septembrie 2023, a unui inculpat, persoană fizică, în sarcina căruia s-a reținut comiterea infracțiunii de complicitate la permiterea accesului la informații nedestinate publicității, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite.

În ordonanțele procurorilor se arată că la data de 19 iunie 2023, inculpatul Plută Cristian, în calitatea menționată mai sus, ar fi primit de inculpatul Cristescu George Mirel suma de 20.000 euro pentru sprijinul acordat acestuia din urmă să ocupe funcția de manager al Spitalului Clinic Colentina din București.

Concret, anterior, inculpatul Plută Cristian ar fi formulat către Primăria Municipiului București o propunere care a stat la baza numirii inculpatului Cristescu George Mirel în funcția respectivă. „Negocierile” purtate în contextul de mai sus au fost intermediate de către persoana fizică, reținută în prezenta cauză.

Curgeau banii în buzunarele lui Plută

Apoi, mai arată DNA, în perioada 28 august – 03 septembrie 2023, inculpatul Plută Cristian, în calitatea menționată mai sus, ar fi primit, prin intermediul aceleiași persoane fizice, de la omul de afaceri, cercetat în prezenta cauză, suma de 306.439 lei, care nu i s-ar fi cuvenit, ce reprezenta un procent de 5% din valoarea facturilor plătite de A.S.S.M.B. în contextul derulării unui acord cadru ce viza execuția unor lucrări de reparații, reabilități și modernizări la unitățile sanitare și imobilele aflate în administrarea Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale București.

Acordul respectiv ar fi fost încheiat la data de 04 aprilie 2023 de către A.S.S.M.B. cu o asociere de firme din care făcea parte și societatea comercială administrată de omul de afaceri, iar suma de bani menționată mai sus ar fi fost remisă în scopul plății facturilor la timp și a încheierii ulterioare a unor contracte subsecvente.

Apucăturile managerului Spitalului Colentina

În luna august 2023, mai arată DNA, inculpatul Plută Cristian ar fi transmis, prin intermediul celor doi inculpați, persoane fizice, unui om de afaceri, în etapa nepublică a procedurii de achiziție publică, caietul de sarcini pentru „PROIECTUL PRIVAT DE URGENȚĂ TIP P1”, întocmit la nivelul A.S.S.M.B.. Acest demers ar fi avut ca scop favorizarea societății comerciale, administrată de omul de afaceri, în contextul organizării unei licitații publice având obiectul de mai sus.

După numirea în funcția de manager al Spitalului Clinic Colentina din București, la data de 23 iunie 2023, inculpatul Cristescu George Mirel ar fi prelungit un abonament telefonic al instituției pe care o conducea (72 de abonamente pentru angajații spitalului) ocazie cu care furnizorul a acordat mai multe puncte de fidelitate, în valoare de 8.200 euro fără TVA. Cu acești bani, inculpatul ar fi achiziționat prin intermediul sistemului de fidelitate trei telefoane mobile și trei ceasuri tip smart, bunuri pe care și le-ar fi însușit.

Inculpaților li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală.

La data de 19 septembrie 2023, cei patru inculpați reținuți urmează să fie prezentați Curții de Apel București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.