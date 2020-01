Lovitură cruntă de la vârful USR pentru Klaus Iohannis: Cinismul a câștigat

Președintele Klaus Iohannis a trimis, joi, Parlamentului, la reexaminare, legea prin care aceeași persoană poate înființa un număr nelimitat de societăți cu asociat unic. Președintele consideră că unele dispoziții pot genera riscuri în privința transparenței, concurenței loiale și luptei cu evaziunea fiscală. Lider USR București, deputatul Claudiu Năsui, a comentat in termeni duri decizia șefului statului. USR-istul a spus ca Iohannis adoptă „o mentalitate funcționărească învechită care își dorește să birocratizeze orice mișcă în România” si ca nu a vrut sa dea satisfactie USR pentru ca proiectul le apartine.

`Președintele Iohannis a refuzat legea de debirocratizare a firmelor noi. Mai țineți minte că la finalul anului a trecut de parlament un proiect de lege USR prin care se debirocratiza înființarea de firme? Președintele Iohannis tocmai l-a blocat. Concret, legea ar fi permis să avem mai mult de un singur SRL în care să fim asociați unici. Acum dacă mai vrem să ne mai facem o firmă, trebuie să deținem 99.99% din firmă și să dăm unei rude 0.01%. Și ar mai fi permis să înființăm o firmă la noi acasă fără să mai cerem acordul tuturor vecinilor cu care avem pereți comuni (sus, jos, dreapta, stânga) și fără să mai fim limitați de numărul de camere. Asta cu condiția să nu desfășurăm activitate comercială la noi acasă, ca să nu fie deranjat niciun vecin.

De ce a refuzat președintele să promulge legea asta? Din două motive. În primul rând pentru că adoptă o mentalitate funcționărească învechită care își dorește să birocratizeze orice mișcă în România. În al doilea rând pentru că legea a fost un proiect al USR, iar asta ar fi însemnat să dea o victorie legislativă USR-ului. Într-un an electoral și cu zero interes pentru bunăstarea României, cinismul a câștigat. Proiectul de lege are semnături și de la PNL. Am luat special semnături de la toate partidele tocmai ca să fie cât mai mari șansele să treacă proiectul. Ba, mai mult, proiectul a fost susținut activ de PNL la Senat. Dar când a ajuns la cameră cu șanse reale să treacă, ce să vezi? Lovitură de teatru. PNL-ul a devenit cea mai vocală opoziție la debirocratizare.

Domnul Predoiu a venit la grupul nostru în plenul camerei să ne spună să-l retragem de pe ordinea de zi și să ne explice ce rău ar fi ca românii să-și poată deschide ușor firme. Ar fi fost hilar dacă nu era atât de trist, să-l vezi cum se contorsiona să găsească argumente contra debirocratizării. Orice motiv era bun. Cum adică să nu ceri acordul vecinilor ca să ai o adresă de corespondență la tine acasă? Cum să-și poată deschide oamenii mai multe firme? Vor face evaziune. Pot și acum să-și facă câte firme vor, doar că trebuie să dea 0.01% din acțiuni unei rude. Nu am scris lucrurile astea atunci pentru că nu am vrut să fac o campanie negativă, dar acum sunt forțat să le scriu.

Cel mai tare lucru este că legea a trecut cu voturile tuturor grupurilor mai puțin PNL și PMP. Da, a trecut inclusiv cu voturile mult hulitului PSD. Dacă era după PNL și PMP legea ar fi picat la vot. Nu dau vina pe PMP, ei s-au lăsat convinși în ultima secundă de PNL lângă care stau în parlament. Deși poate ar fi mai bine să fie mai consecvenți și ei.

Ce e de făcut acum? E clar că nu vom lăsa lucrurile așa. Vom analiza, motivele oficiale ale reexaminării. Dacă e ceva de corectat la proiect, o vom face. Iar de îndată ce reîncepe sesiunea parlamentară, va trebui să trecem această lege din nou prin ambele camere ale parlamentului. Atunci când ne mai întrebăm de ce birocrația este atât de mare în România să știm de ce. Pentru că atunci când crește birocrația, niciun privilegiat al statului nu zice nimic. Dar atunci când ar putea să scadă apar atotștiutori care au muncit toată viața la stat sau au făcut doar afaceri cu statul precum domnii Iohannis sau Predoiu să blocheze.

România este pe locul 55 în clasamentul Băncii mondiale privind ușurința cu care se pot face afaceri, după Maroc și Cipru. A scăzut constant în ultimii ani. În 2017 eram pe locul 36. Iar dacă ne uităm la capitolul ușurința de a deschide firme suntem sub Burkina Faso, Grenada și Egipt. Sub Burkina Faso. Din clasamentul oficial ale Băncii mondiale. Asta ca să înțelegem de ce fug românii din România. Sau de ce își înființează românii firme în Estonia și în Anglia. Unde, apropo, totul se face pe internet și durează două ore. Pentru că așa ne ține statul în subdezvoltare”, a scris Năsui pe Facebook.

