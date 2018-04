Lovitură de teatru! Angajaţii din învăţământ nu îşi vor primi salariile înainte de Paşte

Federaţia Sindicatelor din Educaţie "Spiru Haret" solicită Guvernului să precizeze clar categoriile de bugetari care vor primi salariile înainte de Paşte, deoarece angajaţii din învăţământ nu vor beneficia de această facilitate.

"S-a indus ideea în spaţiul public că toţi bugetarii îşi vor primi salariile în această săptămână, lucru total neadevărat. Salariaţii din învăţământ îşi vor primi banii în cont după sărbători. În plus, Federaţia Sindicatelor din Educaţie Spiru Haret solicită Ministerului Educaţiei Naţionale să ia toate măsurile necesare pentru corectarea programului de salarizare EDUSAL, astfel încât toţi angajaţii din învăţământ să-şi primească salariile săptămâna viitoare. Înţelegem că, în momentul în care se fac mai multe schimbări de ordin financiar-contabil, pot apărea probleme, însă acestea trebuie remediate în regim de urgenţă pentru ca salariaţii să nu fie afectaţi în niciun fel“, a declarat Marius Ovidiu Nistor, preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Educaţie "Spiru Haret", potrivit news.ro.

Ca urmare a problemelor apărute în ultima perioadă, federaţia cere implicarea premierului Viorica Dăncilă, argumentând că situaţiile apărute nu ţin exclusiv de Ministerului Educaţiei Naţionale şi trebuie rezolvate la nivelul Guvernului.

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat, marţi, că salariile bugetarilor vor fi virate săptămâna aceasta, dar pensiile nu, deoarece va fi o perioadă foarte mare până când se va încasa următoarea pensie.

”Salariile vor intra săptămâna aceasta, înainte de Paşte, pensiile nu şi am să explic de ce. Pensiile se dau între 14 şi 27 ale lunii. Dacă le dăm acum va fi o perioadă foarte mare până când pensionarii vor lua următoarea pensie. În plus, de abia am terminat cu pensiile pe luna trecută şi este foarte greu să tipărim fluturaşii de pensie”, a anunţat premierul Viorica Dăncilă.

Salariile celor peste un milion de bugetari ar putea fi plătite mai devreme, înaintea vacanţei de Paşte, această măsură fiind analizată în cadrul Cabinetului Dăncilă, a declarat săptămâna trecută ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici.