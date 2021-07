Lovitură de teatru! Festivalul Neversea, amânat pentru la anul

Organizatorii festivalului Neversea, care trebuia să aibă loc anul acesta în luna iulie, pe plaja din Constanţa, au anunţat vineri că ediţia 2021 a fost anulată şi că îşi aşteaptă publicul în vara lui 2022.

„Vrem să ştiţi că am încercat tot ce ne-a stat în putere (şi ceva mai mult) pentru a vă aduce pe Insula Viselor, o oază de libertate şi muzică, o evadare ireală. Din cauza timpului extrem de scurt pentru organizarea festivalului în conformitate cu actualele reglementări în contextul pandemiei, am fost nevoiţi să luăm cea mai grea decizie. După ce am analizat cu grijă opţiunile pe care le avem, între care mutarea Neversea în toamnă, am decis să nu mai permitem compromisuri pentru nimeni - public, echipă, artişti”, au transmis organizatorii într-un mesaj publicat online.

Ei au precizat că „vara este singura opţiune reală” pentru organizarea festivalului. „Alternativa cu care rămânem este să amânăm Neversea pentru vara lui 2022”.

„Vom reveni anul viitor cu mai multă energie, experienţe incredibile şi un lineup care vă va face să dansaţi pe tot ce nu aţi putut striga în aceşti doi ani”.

Toţi cei care au cumpărat deja bilete vor fi notificaţi prin e-mail legat de opţiunile pe care le au.

În luna mai, organizatorii festivalului Neversea au anunţat că ediţia 2021, care trebuia să aibă loc în iulie, va fi reprogramată tot în acest an. Evenimentul muzical nu se putea desfăşura în luna iulie deoarece normele sanitare în vigoare ar fi permis un număr redus de participanţi.