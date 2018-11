Lovitură de teatru: Raluca Prună, fost ministru al Justiţiei, afirmă că Guvernul Cioloş nu ar fi trebuit să existe

Raluca Prună, fost ministru al Justiţiei în Cabinetul Cioloş, afirmă că Guvernul tehnocrat nu ar fi trebuit să existe. În schimb, după căderea Guvernului Ponta, ar fi trebuit să se organizeze alegeri anticipate, mai spune Prună, într-un mesaj publicat la miezul nopţii pe Facebook, în care încearcă să combată ideea că ar fi avut o contribuţie la realizarea raportului MCV pentru România. Prună anunţă şi că va candida, însă nu şi funcţia pe care o vizează.

CITEȘTE ȘI: ‘Găigana’ – omleta delicioasă din Banat. Ingredientele necesare şi modul de preparare

"Pe culmile manipulării. Dacă nu stiati, sunt autoarea raportului MCV, e scris de mine. Sau ca sa citez exact din exprimarea voit pretențioasa, in fapt imbecila de-a dreptul, a unuia care cică a fost demnitar al statului roman (bietul stat), sunt ‘amprenta raportului MCV 2018’. Whatever this is. Istoricii analfabetismului funcțional vor descifra asta când timpul va fi venit. Trebuie sa admit și ca sunt nerecunoscatoare. Ca deși m-a votat PSD in parlament acum 3 ani, o data cu tot guvernul Ciolos, sunt azi împotriva PSD. Fals, sunt împotriva hoției indiferent de partid. Dar admit ca am greșit , acceptând sa stau intr-un guvern tehnocrat când de fapt trebuia sa avem anticipate. Am ajutat prin munca mea PSD sa își revină și sa câștige alegerile. Asta este crucea pe care eu și alții din acel guvern o purtam. Nu mai pun la socoteala ca am contribuit efectiv la alegeri libere in 2016, nefraudate. Am dat viza de legalitate pe un act pe care apoi PSD l-a aruncat la gunoi.

In rest, o manipulare atât de proasta numai in versiunea istoriei scrisă pentru idioți mai poți întâlni. Pentru cei cu măcar 1 sinapsa, raportul MCV e adoptat de colegiul de comisari. Adică de 28 de demnitari, numiti comisari, din 28 de state membre care compun Uniunea azi. Inclusiv din România din care avem un comisar numit de PSD - pentru rigoare. Acestea fiind spuse, ar trebui sa fiu incantata. Postul de televiziune care lansează asemenea enormități și petrece minute in șir de antena sa discute despre cum am scris eu raportul MCV îmi face de fapt campanie gratis. Și ma face sa cred ca trebuie sa candidez. Ma gândesc serios. Măcar ca sa am timp de antena si sa ma uit in ochii lor sa le spun ce cred despre cei ca ei care au adus țara asta in genunchi și fără repere morale. In plus, e asa de mare ticăloșia in main streamul politicii dominante din România, ca ar fi păcat sa nu venim și noi ăștia de pe strada ca sa arătam ca suntem mult mai buni. Din toate punctele de vedere.

Pledez vinovata ca exact ca sute de mii, milioane de romani neafiliați la clasa politica, mi-am făcut o cariera intr-o lume paralela cu clasa asta de politicieni care au infestat cetatea. Adică la timp, pe bune, cu mii de cărți citite, cu examene date pe bune, pe o piața a muncii extrem de competitiva.

Pledez vinovata. Sunt funcționar european de mulți ani, am o funcție de management tot de multi ani și pot sa îmi plătesc facturile fără sa depind de PSD sau de alt partid. Mai presus de orice sunt un om liber, nu îmi este frica și nu ma voi lasa intimidata. Și, inca și mai important, nu sunt singura. Suntem mult mai mulți decât cred cei care plătesc manipulările ca cea de ieri.

#nevedemincampanie", scrie Prună pe Facebook.

CITEȘTE ȘI: Melancolie, obezitate, transpirație abundentă? Semnele ce indică DEFICITUL de vitamina D .