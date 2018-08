Lovitură de teatru: Una dintre figurile principale ale mişcării #MeToo, acuzată de agresiune sexuală

Actriţa italiană Asia Argento, devenită una dintre figurile principale ale mişcării #MeToo după ce l-a acuzat pe producătorul Harvey Weinstein de viol, ar fi plătit suma de 380.000 de dolari unui bărbat care a acuzat-o că l-a agresat sexual pe când el avea 17 ani, transmite news.ro.

Potrivit The New York Times, actriţa l-ar fi plătit pe Jimmy Bennett, actor şi artist rock, să păstreze discreţia privind un incident care ar fi avut loc în 2013, într-un hotel din California.

Dezvăluirea cotidianului american a fost făcută după ce la redacţie au fost primite mai multe documente. Potrivit acestora, termenii acordului încheiat de cei doi - care cuprind şi plata sumei de 380.000 de dolari - au fost finalizaţi în luna aprilie a acestui an.

Între documentele primite se află şi un selfie făcut de cei doi în pat, datat 9 mai 2013, pe care Bennett urma să îl înmâneze lui Argento.

La acel moment, Bennett avea vârsta de 17 ani şi 2 luni, iar Argento, 37 de ani. În California, vârsta legală pentru consimţământ este de 18 ani. Acum, ei au 22, respectiv 42 de ani.

Actriţa nu a oferit niciun comentariu privind aceste acuzaţii şi nici reprezentanţii ei.

The New Tork Times a citat persoane apropiate cazului, susţinând că documentele sunt autentice.

Argento şi Bennett au jucat împreună în filmul „The Heart Is Deceitful Above All Things” (2004), pe care italianca l-a şi regizat.

Avocata actriţei, Carrie Goldberg, a spus că banii au fost „un ajutor pentru domnul Bennett”. De cealaltă parte, avocaţii lui Bennett susţin că întâlnirea de la hotel l-a traumatizat pe actorul-copil, punându-i în pericol sănătatea mintală şi veniturile.

În înştiinţarea de intenţie de dare în judecată au fost cerute daune de 3,5 milioane de dolari, pentru „suferinţa cauzată intenţionat şi agresiune”, se mai arată în articol.

Argento a declarat la gala de închidere a Festivalului de Film de la Cannes de anul acesta că Harvey Weinstein a violat-o în timpul evenimentului de pe Croazetă în 1997.

Acţiunea legală a lui Bennett a fost lansată o lună mai târziu, potrivit NY Times, care a scris că avocaţii actorului au susţinut că el şi-a amintit întâlnirea de la hotel după ce a văzut-o pe Argento prezentându-se ca victimă a unei agresiuni sexuale.