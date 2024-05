Lovitură pe piața energetică: gigantul E.ON ia în calcul să se retragă din România

E.ON ia în calcul dorința de a se retrage din România (sectorul de gaze și energie electrică). Informația a fost confirmată de Leonhard Birnbaum, CEO E.ON, pentru portalul de specialitate InvesTenergy.

Leonhard Birnbaum a fost întrebat explicit de ce vrea să se retragă din România.

„De fapt, spun că vom explora opțiunile noastre. Întrebarea este, riscurile și randamentele justifică capitalul pe care îl avem acolo? Așadar, explorăm opțiunea, nu am spus-o, și până când nu am explorat opțiunile noastre nu vom lua o decizie. Dar, motivul este profilul de risc și randament. Vom decide de fapt asupra opțiunilor odată ce avem ofertele și până atunci nu luăm nicio decizie”, a spus oficialul.

A invocat ruscuri „inacceptabile”

Liderul E.ON a adus o serie de motive pentru gândurile sale, printre care și mediul de lucru și sistemul din România.

„Riscul pe care îl aveam în afacerea de furnizare din România era atât de masiv încât a fost cu adevărat complet în 2022 și la începutul anului 2023. Și așa ne uitam la asta și am spus că pierdem într-un an ceea ce am fi putut câștiga în 20 de ani. Și asta este inacceptabil”, a mai punctat Leonhard Birnbaum.

Potrivit informațiilor și surselor publicației Hotnews.ro, locul lăsat liber pe piață de E.ON ar putea să fie luat de Romgaz, compania devenind un jucător și mai important pe piață.