Lovitură pentru Casa Regală de la Guvern. Atac dur al premierului: 'Nu-mi vine să mă apuc să recunosc că există nu ştiu ce coroană pe aici...'

Casa Regală primeşte o lovitură neaşteptată din partea Guvernului! Premierul Mihai Tudose a dezvăluit, în cadrul unui interviu acordat România TV, că Guvernul va da un aviz negativ proiectului de lege care vizează familia regală. "Nu suntem monarhie", a declarat Tudose.

"Cu tot respectul pentru Regele Mihai, pentru ce a reprezentat in istorie, pentru tot ce a fost pana la moarte, fost sef de stat. De aici pana la a da drepturi urmasilor unui fost sef de stat, iertati-ma dar mai avem fosti sefi de stat care mai au urmasi in viata. In conditiile in care familiei regale, casei regale, cu ghilimele sau fara...Nu suntem monarhie! Romania constitutionala este Republica. Noi am recunoscut anumite merite ca sef de stat Regelui Mihai. Sa ma apuc acuma sa recunosc ca exista nu stiu ce coroana pe aici, iertati-ma, dar nu prea imi vine. (...) Casa Regala este o fundatie. Domniile lor doresc ca aceasta fundatie sa capete statutul de fundatie de interes national, cu asta sunt de acord. Si Camera de Comert si Industie a Romaniei este o fundatie de interes national.", a declarat Mihai Tudose.

Mai mult, susţine premierul, nici Palatul Elisabeta nu ar trebui să rămână în posesia urmaşilor Regelui Mihai.

"Nu! De ce sa ramana in posesia familiei regale? Pot sa il inchirieze daca doresc. (...) Eu am vorbit la Regia Autonoma a Protocolului de Stat care este detionatorul sau prin intermediul careia staul detine imobilul sa le faca o oferta de chirie. Daca tot le trebuie imobilul, sa plateasca. El este proprietate nationala.", a conchis prim-ministrul.

