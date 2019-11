LOVITURĂ pentru Dan Barna: Un lider USR acuză că este NESTATUTAR ceea ce face

Deputatul USR Tudor Benga cere demisiile preşedintelui Dan Barna şi ale liderilor de comunicare Cătălin Drulă şi Ionuţ Moşteanu, el acuzând eşecul de la alegerile prezidenţiale şi susţinând că există o "hipercentralizare a deciziei” în USR. El susţine că votul de încredere cerut de Dan Barna "nu există ca proces statutar”, potrivit news.ro.

"Consider că s-au făcut erori multiple atât la nivel de strategie de campanie, cât şi de implementare. (..) Sunt multiple lucruri care s-au întâmplat în partid înainte de campania prezidenţială şi care au fost făcute în numele campaniei prezidenţiale. Am fost fiecare cât am putut de tăcuţi şi constructivi în această campanie, dar, dincolo de acest lucru, aşa cum se întâmplă în toate partidele occidentale şi civilizate trebuie să existe o asumare şi trebuie să existe o asumare tocmai pentru a proteja partidul”, a afirmat parlamentarul USR marţi, într-o intervenţie la B1 Tv.

Acesta a precizat că în mod "obiectiv” rezultatul USR este un eşec, iar dacă nu este un eşec cineva "trebuie să iasă şi să spună că este un succes” .

Citește și: Viorica Dăncilă îl perforează pe Klaus Iohannis! Lovitura de grație pe care i-a dat-o azi

Benga spune că modul în care Dan Barna a ales să îşi asume eşecul nu este unul statutar.

"Soluţia de asumare pe care a găsit-o preşedintele Dan Barna, respectiv solicitarea unui vot de încredere are o mare problemă: problema aia este, una la mână, el nu există ca şi proces statutar, votul de încredere. Doi la mână asta nu înseamnă să fii cu mandatul pe masă. Să fii cu mandatul pe masă înseamnă să-l depui şi, desigur, poţi să reaplici pentru el. Eu nu văd nicio problemă ca Dan Barna să-şi depună mandatul şi să candideze şi dacă câştigă un nou mandat discuţia s-a închis", a mai afirmat deputatul Tudor Benga.

Acesta a acuzat că există "o hipercentralizare a deciziei” la nivelul USR.