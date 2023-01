Lovitura pregătită de PSD pentru alegerile prezidențiale: 'Este una din soluțiile pragmatice pe care le gândim!'

PSD s-a gândit serios că ar putea accepta o candidatură la Președinție a unui intelectual de stânga, în jurul căruia să se creeze o platformă de susținere, declară președintele Consiliului Național al formațiunii, Vasile Dîncu, relatează Mediafax.

El spune, la RFI, răspunzând la o întrebare că ”Mircea Geoană are multe calități pentru a fi un candidat serios”, dar precizează că ”nu s-a discutat acest lucru încă în partid”.

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat recent că viitorul candidat al partidului la Președinție ar putea fi un intelectual de stânga din afara formațiunii și l-a menționat în acest sens pe jurnalistul Ion Cristoiu.

Vasile Dîncu explică: ”Nu este un lucru nou pentru noi, cei care suntem în acest moment în echipa de conducere a partidului. Am discutat de mai multe ori despre această variantă, pornind de la experiența ultimilor 20 de ani, în care candidând președintele partidului, a pierdut alegerile. Sigur că eu nu cred că aceasta a fost principala cauză, faptul că era președintele partidului, ci s-au făcut unele greșeli strategice și greșeli de comunicare în fiecare din aceste alegeri, însă noi ne-am gândit serios de faptul că PSD ar putea accepta o candidatură a unui intelectual de stânga, evident, în jurul căruia să se creeze o platformă de susținere formată din partidele care sunt în această parte a spectrului politic sau și din societate civilă. Deci această soluție este una din soluțiile pragmatice pe care le gândim. Sigur că este determinată și de evoluția lucrurilor în viitor, de modul în care va reuși să evolueze partidul, din punct de vedere politic în acest an și a scorului pe care îl va obține, de modul în care va reuși să creeze în jurul partidului o platformă mai largă de susținere și sigur, de găsirea unui candidat. Nu este o soluție pe care să nu o luăm în calcul, este o soluție la care chiar ne-am gândit serios și Marcel Ciolacu a vorbit serios când a spus asta”.

Reporter: Dar de ce nu candidează un om din PSD? Nu există în partid nici o persoană capabilă să coaguleze în jurul ei acele forțe despre care vorbeați și să câștige Cotroceniul?

Vasile Dîncu: Este vorba de potențialul electoral pe care îl are un singur partid, atunci când se creează împotriva lui un adevărat bloc contestatar. Nouă ni s-a întâmplat acest lucru și s-a văzut că soluțiile care au fost câștigătoare atunci când au fost alegeri mai strânse, nu vorbim despre ultimele alegeri, despre ultimul tur de alegeri prezidențiale, atunci au câștigat mai degrabă coalițiile, decât partidele monobloc ideologic, să spunem așa. Vom vedea cum vor evolua și opțiunile electoratului, vom vedea ce vor cere oamenii pentru următoarele alegeri, pentru că acesta este lucrul cel mai important, va trebui să găsim o soluție la orizontul de așteptare al românilor, chiar dacă noi cu siguranță că ne-am dori mai degrabă să fie un membru de partid, un membru cu vechime, să spunem, care ideologic este 100% apropiat de noi. În aceste situații trebuie să înțelegi că trebuie să faci concesii și partidele să devină flexibile, atunci când vor o funcție atât de importantă.

Reporter: Mircea Geoană ar putea fi susținut de PSD?

Vasile Dîncu: Mircea Geoană are multe calități pentru a fi un candidat serios. Nu s-a discutat acest lucru încă în partid. Noi am stabilit de principiu că acel care va fi candidat, indiferent că vine din afară sau dinăuntru, va trece printr-o alegere la nivel local, ca să-i construim un suport pentru următoarele alegeri. Deci sigur că este o discuție care ar putea să aibă loc. Deocamdată, ne preocupă guvernarea și modul în care va prelua Marcel Ciolacu următorul Guvern, cu un nou program de guvernare și nu ne-am gândit încă la alegerile prezidențiale, încă nu am luat decizii în acest sens.

Reporter: Dacă nu candidează Marcel Ciolacu la Președinție, nu ar fi o recunoaștere implicită a faptului că nu are șanse de câștig?

Vasile Dîncu: Eu nu cred că președintele partidului nu are șanse de câștig. Contează și campania, contează și ceea ce se întâmplă în mediul electoral până în acel moment. În acest moment, lucru pe care l-a spus Marcel Ciolacu, nu înseamnă că este exclus ca președintele partidului să candideze, a spus doar că ne gândim și la o altă variantă. Vom vedea însă ce se va întâmpla, în funcție și de evoluția societății românești în această perioadă, când sunt schimbări rapide, trebuie să dăm răspunsuri rapide la crize și atunci lucrurile se schimbă foarte repede. Eu cred însă că partidele în general în România, prin tradiție, să spunem, opțiunea cea mai importantă este aceea de a lansa președintele partidului în bătălia electorală.