Lovitură - Rareș Bogdan a pierdut procesul cu colonelul Paraschiv, de la protestele din 10 august

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a pierdut procesul cu colonelul Paraschiv, care a condus Jandarmeria la protestele de la 10 august, atunci când o parte din intervenții au fost violente, asta după ce și protestatarii au acționat agresiv.

Rareș Bogdan va plăti daune morale simbolice colonelului, în urma procesului de calomnie deschis de Colonelul Cătălin Paraschiv. Iată decizia în primă instanță, pe care Rareș Bogdan o poate ataca cu recurs:

”Tip solutie: Schimbat total

Solutia pe scurt: Admite, ca fondat, apelul declarat de apelantul – reclamant PARASCHIV CATALIN, impotriva sentintei civile nr. 7035/23.07.2021 pronuntata de Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti in dosarul nr. 32286/299/2020, in contradictoriu cu intimatul – parat IOAN – RARES BOGDAN. Schimba, in tot, sentinta civila apelata, in sensul ca: Obliga paratul IOAN – RARES BOGDAN la plata catre reclamantul PARASCHIV CATALIN a sumei in cuantum de 1, 00 leu reprezentand daunele morale acordate pentru atingerea adusa demnitatii, reputatiei si imaginii reclamantului . Obliga paratul, pe propria cheltuiala, sa procedeze la publicarea dispozitivului prezentei decizii, intr – un ziar de larga circulatie si intr – un termen de 10 zile, sub conditia si la momentul ramanerii ei definitive . Cu drept de recurs, in termen de 30 de zile de la comunicare, ce se depune la Tribunalul Bucuresti –Sectia a III –a Civila. Pronuntata, azi, 21 noiembrie 2023, prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei”, se arată în minuta instanței.