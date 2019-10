Lovitură pentru Eugen Teodorovici în Parlament: legea care salva 'mii de companii' a fost respinsă de Senat, unde PSD are majoritate

Proiectul de lege inițiat de ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici (PSD), pentru combaterea evaziunii fiscale, nu a întrunit luni, în plenul Senatului, numărul necesar de voturi pentru adoptare: era nevoie de 69 de voturi pentru si au fost doar 64 de voturi pentru. PSD are 69 de membri in Senat. Legea merge la Camera Deputatilor, in calitate de for decizional. Ministrul spunea că se salvează „mii de companii” prin această lege. „Probabil că astăzi o să punem public situaţia cu miile de companii pentru care, în anii trecuţi, ANAF, pentru sume derizorii, făcea dosarele penale, pentru că asta este legea astăzi şi atunci această prevedere, odată trecută de Parlament şi promulgată de preşedintele României şi în Monitorul Oficial aflată, duce la tratarea acelor companii după noua lege, fiind favorabilă. Deci salvăm mii de companii de prevederea penală prin această lege”, spunea Teodorovici.

Ce prevede proiectul respins de Senat:

Inițial, proiectul de lege prevedea pedeapsa cu închisoarea de la un an la șase ani pentru neplata impozitelor și/sau a contribuțiilor către stat, în termen de 30 de zile de la termenul de scadență. In comisiile senatoriale, acest articol fusese eliminat.

limita maximă a pedepsei cu închisoarea pentru sustragerea de la îndeplinirea obligațiilor fiscale se reduce de la opt la șapte ani, iar cea minimă rămâne neschimbată, la doi ani de închisoare.

sustragerea de la obligațiile fiscale care aduc prejudicii mai mari de 1.000.000 de euro, echivalentul monedei naționale, și 5.000.000 de euro, echivalentul monedei naționale, duc la majorarea pragurilor speciale ale pedepsei prevăzute de lege cu o treime, respectiv cu o jumătate.

reducerea pedepsei la jumătate pentru infracțiunea de evaziune fiscală dacă, în decursul urmăririi penale sau a judecății, până la citirea actului de sesizare, se acoperă integral suma prejudiciată prin infracțiune. Se poate aplica doar amendă în cazul în care se recuperează integral prejudiciile de până la 1.000.000 de euro, iar în cazul prejudiciilor de sub 50.000 de euro, echivalentul monedei naționale, dacă acesta este plătit integral până la citirea actului de sesizare, infracțiunea de evaziune fiscală nu se mai pedepsește.

