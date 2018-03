LOVITURĂ TERIBILĂ pentru Dan Voiculescu: Judecătorii au decis INADMISIBILĂ contestația sa

Judecătoria Sectorului 5 a respins miercuri cererea depusă de fostul senator Dan Voiculescu de a beneficia şi el, în baza legii recursului compensatoriu, de recalcularea zilelor de închisoare executate, deşi a fost eliberat condiţionat.

Magistraţii au respins, ca inadmisibilă, o contestaţia la executare formulată de Voiculescu, dar şi o cerere de sesizare a Curţii Constituţionale în legătură cu dispoziţiile articolului V din Legea 169/2017.

Decizia nu este definitivă, scrie agerpres.ro.

În septembrie 2017, avocatul lui Dan Voiculescu a depus la Judecătoria Sectorului 5 o contestaţie la executare, prin care solicita ca fostului senator să i se aplice beneficiile recursului compensatoriu, chiar dacă el a fost eliberat condiţionat în iulie 2017.

Avocatul Toni Neacşu susţinea că Dan Voiculescu doreşte recalcularea pedepsei executate în închisoare, având în vedere că fostului senator ar trebui să i se aplice beneficiile recursului compensatoriu, dat fiind faptul că a stat în detenţie în improprii.

"S-a dat legea recursului compensatoriu şi problema care se pune este dacă se aplică doar celor care în momentul respectiv se află în penitenciar sau şi celor care au ieşit sub o formă sau alta. Ei susţin că se aplică doar celor pe care legea îi prinde efectiv în penitenciar. Noi susţinem că şi ceilalţi au executat în aceleaşi condiţii şi ca atare ar trebui să li se aplice. Când spunem să li se aplice, să le recunoască un beneficiu legal, constând în considerarea ca executată a unei perioade mai mari. Nu are niciun alt efect, decât că recunoşti că 300 de zile, cât a stat el - să spunem - a stat 400 de zile, pentru că îi pui în plus, în sensul acesta. Acum este o diferenţă între ceea ce a vrut ministrul Justiţiei să facă atunci când a făcut Legea 169 şi ce a ieşit pe hârtie", declara atunci Toni Neacşu.

Legea 169/2017 privind recursul compensatoriu prevede scăderea a şase zile din pedeapsă pentru 30 de zile petrecute în condiţii improprii în închisoare.

Pe 18 iulie 2017, Dan Voiculescu a fost eliberat condiţionat din închisoare, după ce a executat efectiv o treime din cei 10 ani detenţie primiţi în dosarul ICA.

