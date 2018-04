Lovitură USTURĂTOARE pentru Erdogan! Austria sabotează alegerile anticipate anunțate de liderul turc

Coaliţia de dreapta din Austria, care se opune cu fermitate aderării Turciei la Uniunea Europeană, le va interzice politicienilor turci să participe la mitinguri electorale pe teritoriul său înainte de alegerile care vor avea loc în iunie, în Turcia, a declarat vineri cancelarul austriac, Sebastian Kurz, relatează Reuters, conform agerpres.ro.

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a convocat în această săptămână alegeri parlamentare şi prezidenţiale anticipate înainte cu mai mult de un an astfel că Turcia să poată trece la un nou sistem de preşedinţie mai puternic care a fost aprobat în cadrul unui referendum, anul trecut.Înainte de acel referendum, miniştrii turci au căutat să obţină sprijin în ţări cu mari comunităţi turceşti, cum ar fi Olanda şi Germania. Aceste ţări au impus interdicţii din motive de securitate, provocând indignarea autorităţilor de la Ankara. Erdogan şi unii dintre aliaţii săi au comparat atunci guvernul german cu regimul nazist.''Regimul Erdogan a încercat să exploateze comunităţile turce din Europa timp de mai mulţi ani'', a declarat cancelarul Sebastian Kurz pentru postul de radio ORF. "Prezenţe ale campaniei electorale turceşti în Austria sunt nedorite şi, prin urmare, nu le vom mai permite", a precizat el.

Mark Zuckerberg nu mai are scăpare: Parlamentul European l-a convocat pentru explicaţii complete



Opoziţia Austriei faţă de astfel de evenimente nu este totuşi nouă.



Cancelarul anterior, un social-democrat, a spus anul trecut că va încerca să interzică orice manifestare a campaniei electorale a miniştilor turci pe teritoriul Austriei. De atunci a fost adoptată o lege care acordă guvernului austriac puteri mai mari pentru a interzice mitinguri politice ale altor ţări pe teritoriul ţării. Câteva sute de mii de persoane din Austria sunt turci sau de origine turcă.



Conservatorii lui Kurz fac parte dintr-un guvern de coaliţie cu Partidul Libertăţii ( FPOe, de extremă dreapta, anti-islam), Austria fiind singura ţară occidentală care are un partid de extremă dreapta în guvern. Ambele formaţiuni consideră că Uniunea Europeană ar trebui să întrerupă negocierile de aderare a Turciei la blocul comunitar.



Întrebat dacă Austria va interzice evenimente de campanie tuturor partidelor politice din Turcia, Kurz a spus că o va face.



Preşedintele turc a anunţat miercuri alegeri anticipate legislative şi prezidenţiale pentru data de 24 iunie, cu un an şi jumătate înainte de alegerile la termen, informează AFP şi Reuters.



Potrivit calendarului, alegerile prezidenţiale şi legislative erau prevăzute să aibă loc simultan pe 3 noiembrie 2019. De asemenea, un scrutin municipal este preconizat pentru luna martie acelaşi an.



Dublul scrutin prezidenţial şi legislativ este crucial, deoarece el va marca intrarea în vigoare a majorităţii măsurilor care întăresc prerogativele şefului statului, adoptate la referendumul constituţional din aprilie 2017.