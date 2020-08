Luca Guadagnino va prezenta la Festivalul de la Veneţia un film realizat în perioada de izolare

Cineastul italian Luca Guadagnino va prezenta la Festivalul de Film de la Veneţia un scurtmetraj pe care l-a filmat în perioada de izolare, intitulat "Fiori, fiori, fiori!", au anunţat marţi organizatorii citaţi de EFE.

Autorul unor adaptări precum "Call me by your name" (2017) sau "Suspiria' (2018) anunţase deja că va prezenta la Mostra în afara competiţiei un documentar dedicat creatorului de modă şi de pantofi Salvatore Ferragamo.Directorul festivalului, Alberto Barbera, i-a mulţumit lui Guadagnino pentru prezentarea acestui scurtmetraj pe care l-a considerat "o mică şi personală evadare realizată în timpul izolării şi care caută feţe, locuri şi afecţiuni ale tinereţii trecute".Un alt titlu anunţat luni în afara competiţiei de la Veneţia este "Run Hide Fight", un film independent al regizorului american Kyle Rankin care se desfăşoară într-o şcoală unde patru elevi pun la cale un masacru.Guadagnino şi Rankin, potrivit directorului Mostrei, reprezintă "două modele de cinematografie inevitabil diferite, dar cu exprimări identice şi o energie copleşitoare".Festivalul de la Veneţia se va desfăşura în perioada 2 - 12 septembrie, în mijlocul unor măsuri sanitare sporite.În cursa pentru Leul de Aur concurează anul acesta 18 filme dintre care unul singur este latino-american, "Nuevo orden", al mexicanului Michel Franco.Anul acesta sunt aşteptaţi la Veneţia Pedro Almodovar, cu scurtmetrajul său "The human voice", şi A?lex de la Iglesia, cu serialul "30 monedas", printre alte nume mari ale celei de-a 7-a arte.La Veneţia vor fi recompensate cu un Leu de Aur onorific pentru întreaga carieră, actriţa britanică Tilda Swinton şi realizatoarea hongkongheză Ann Hui.