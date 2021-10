Lucescu a înlocuit un jucător în minutul 41 al partidei cu FC Lvov, apoi l-a criticat după meci

Antrenorul Mircea Lucescu nu a acceptat atitudinea atacantului Vladislav Supriaga, 21 de ani, considerat "noul Şevcenko" şi l-a înlocuit în minutul 41 al partidei de sâmbătă, de la Lvov.

"A fost foarte greu de controlat mingea pe acest teren. Probabil a fost udat prea mult. Era alunecos, era greu să-ţi păstrezi echilibrul pe un astfel de gazon. Cu toate acestea, am combinat, nu am permis adversarului să trimită pase lungi, verticale, în spatele liniilor noastre. Au avut răbdare şi am dominat meciul. Supriaga a ratat o şansă de gol sută la sută. Atitudinea sa relaxată şi superficială nu i-a permis să înscrie. Şi dacă ar fi marcat atunci, jocul s-ar fi desfăşurat altfel. Dar trebuie să recunosc că echipa din Lvov s-a închis bine şi ne-a fost greu să deschidem această apărare. După golul primit, am avut norocul ca într-un minut să egalăm. Apoi jucătorii şi-au dat seama de avantajul lor şi au ridicat scorul la 2-1. În a doua repriză, meciul a mers într-o singură direcţie, am fi putut înscrie mai multe goluri. În general, astăzi a existat o diferenţă de clasă între cele două echipe. Sunt mulţumit de jucătorii echipei noastre, au dat dovadă de caracter, nu au renunţat după un gol ratat, au revenit la joc şi au controlat cursul meciului", a declarat Lucescu după partidă, conform presei ucrainene.

Întrebat de ce l-a schimbat pe Supriaga în finalul primei reprize, Lucescu a răspuns: "Pentru modul în care s-a manifestat pe teren, pentru faptul că nu a marcat un gol în cea mai avantajoasă situaţie. Pentru acest lucru, nu a marcat un gol care ar fi trebuit marcat. Şi pentru faptul că a comis un fault, în urma căruia am primit un penalti. El ar fi trebuit să fie mai atent la aceste faze. Îi cunoaştem calităţile, are totul pentru un atacant. Dar fotbalul profesionist înseamnă, de asemenea, multă atenţie, concentrare şi caracter. Cred că Supriaga ar trebui să tragă nişte concluzii după această înlocuire. Aceasta este o lecţie pentru un fotbalist profesionist., informează News.ro.

Formaţia Dinamo Kiev, antrenată de Mircea Lucescu, a învins, sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 4-1, echipa lui Mihai Leca, FC Lvov, într-un meci din etapa a XI-a a campionatului Ucrainei.

Gazdele au condus cu 1-0, prin golul marcat de Cirjak în minutul 35, din penalti.

Pentru Dinamo Kiev au înscris Buialski ’38, Tsigankov ‘45+2, Garmash ’58 şi Zozulia ’83 (autogol).

Dinamo Kiev este lider neînvins în clasament, cu 29 de puncte (nouă victorii, două remize). FC Lvov este pe 13, cu şase