Lucian Bode a inspectat obiectivele de investiţii din judeţul Constanţa

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a verificat vineri stadiul lucrărilor la principalele obiective de investiţii de infrastructură din judeţul Constanţa, inclusiv proiectele derulate în acest an de către Administraţia Porturilor Maritime Constanţa (APMC), precum şi evoluţiile în cadrul activităţii de pilotaj, gradul de digitalizare a activităţii portuare şi situaţia navei Queen Hind.

Potrivit unui comunicat al ministerului de resort, remis AGERPRES , reprezentanţii APMC i-au prezentat ministrului stadiul principalelor proiecte pentru care se vor depune cereri de finanţare în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, precum: extinderea la patru benzi a drumului dintre Poarta 7 şi joncţiunea obiectivului "Pod rutier la km 0+540 a Canalului Dunăre - Marea Neagră" cu drumul care realizează legătura între Poarta 9 şi Poarta 8 spre zona de nord a Portului Constanţa; modernizarea infrastructurii de distribuţie a energiei electrice în Portul Constanta; realizarea unei infrastructuri - reţea de tip port - community - system în vederea operaţionalizării sistemului de digitalizare la nivelul portului Constanţa."De multe ori discuţiile referitoare la Portul Constanţa au ca punct comun faptul că nu am ajuns să valorificăm întregul potenţial economic al acestui obiectiv naţional. De aceea cea mai bună soluţie este să rezolvaţi într-o primă fază toate problemele care au fost lăsate în suspensie de-a lungul anilor şi să pregătiţi concomitent un portofoliu de proiecte. Finanţare după cum ştiţi avem. Putem accesa şi fonduri europene importante pentru acest obiectiv, cu ajutorul cărora vom putea dezvoltat atât portul cât şi întreaga zonă. Pentru că dacă aici avem o creştere a fluxurilor şi o diversificare a activităţilor, vom avea o creştere clară a numărului de angajaţi şi un impact pozitiv semnificativ în economia locală şi naţională. Ceea ce vă cer este ca pregătirea proiectelor să fie făcută cu profesionalism şi rigoare pentru că numai astfel vom avea asigurată o finanţare corespunzătoare. Utilizaţi toţi specialiştii pe care îi aveţi angajaţi şi în mod sigur, în scurt timp, veţi avea rezultatele pe care ni le dorim cu toţii", a spus ministrul Lucian Bode.Ulterior, şeful de la Transporturi s-a deplasat la spitalul modular mobil de campanie aflat pe stadionul Portul din municipiul Constanţa. El a apreciat modul în care, într-un interval scurt de timp, această unitate sanitară destinată tratării persoanelor infectate cu noul coronavirus a devenit funcţională, prin efortul comun al reprezentanţilor Ministerului Apărării Naţionale, al CN APMC, al autorităţilor locale şi al reprezentanţilor Spitalului Clinic Căi Ferate Constanţa.În partea a doua a vizitei în judeţul Constanţa, ministrul Transporturilor a verificat stadiul lucrărilor realizate pentru prevenirea şi înlăturarea efectelor calamităţii naturale produse ca urmare a alunecării de teren care a afectat taluzul Canalului Dunăre - Marea Neagră, mal stâng, în zona localităţii Cumpăna.Oficialul MT susţine că în condiţiile în care Guvernul liberal a asigurat finanţarea necesară realizării lucrărilor în zona afectată, acest lucru trebuie să se reflecte şi într-un ritm susţinut de refacere a terenului calamitat."De la începutul mandatului, una dintre priorităţile mele a fost rezolvarea acestei probleme. Din păcate, natura ne rezervă şi situaţii care afectează în sens negativ viaţa oamenilor. De aceea am făcut eforturi extraordinare ca să dăm aceşti bani şi să identificăm cea mai bună soluţie pentru ca vieţile oamenilor, de aici, de la Cumpăna, să nu fie puse în pericol. Ştiţi foarte bine că pentru viaţa oamenilor nu trebuie precupeţit nici un efort. În astfel de situaţii, precum cea în care ne aflăm aici, nu există 'nu se poate'. Trebuie făcut tot ce este necesar, astfel încât graficul de lucrări să fie respectat sau chiar devansat. Există un contract semnat, avem finanţare, avem un stadiu satisfăcător, deci trebuie continuate lucrările şi finalizate cât mai repede", a adăugat Bode.Nu în ultimul rând, ministrul Transporturilor şi reprezentanţii conducerii CNAIR s-au deplasat la Podul peste braţul Borcea pentru a verifica la faţa locului starea în care se află acest important obiectiv, în condiţiile în care este pentru prima dată când se realizează un asemenea proiect de reparaţii, de la darea în exploatare a acestui pod.Potrivit MT, în data de 07.05.2020 a fost semnat cu antreprenorul SC Promarut Proiect SRL contractul de Expertiză Tehnică în vederea identificării lucrărilor de reparaţii pentru "Reabilitarea Podului peste braţul Borcea situat pe Autostrada A2, la km 149+680" si "Reabilitarea Podului de la Cernavoda situat pe Autostrada A2, km 157+600". Contractul în valoare de 130.000 lei fără TVA are un termen de realizare de 60 de zile de la data intrării in vigoare a contractului.Lucian Bode a solicitat factorilor responsabili analizarea posibilităţii sistării lucrărilor de pe Autostrada A2, începând cu data de 15 iunie şi reluarea acestora în toamnă.