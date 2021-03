Lucian Bode, declarații după ce a fost audiat în dosarul Elenei Udrea: 'Justiția trebuie să se înfăptuiască'

Ministrul de Interne Lucian Bode a declarat luni că a fost audiat într-un dosar al Elenei Udrea în calitate de martor.

Martor de TOP în dosarul de mare corupție al Elenei Udrea - Un ministru ACTUAL va vorbi despre acuzațiile aduse acesteia

„În perioada februarie-aprilie 2012 am fost ministrul Economiei și Mediului de Afaceri. Așa cum știți, în 2017 am avut această calitate de martor în procesul de urmărire penală, am dat și o declarație la DNA, mi-am menținut această declarație în fața instanței. Justiția trebuie să se înfăptuiască. (...) FMI avea cu Guvernul României un acord. Printre obligațiile asumate de către România era și aceea de reziliere, renegociere a contractelor bilaterale de vânzare a energiei electrice. (...) Eu în perioada în care am fost ministru, am spus și în fața instanței, că îmi amintesc că echipele de negociere de la Hidroelectrica aveau printre altele obligația să urmărească perioada de valabilitatea a acestor contracte, reducerea cantității de energie electrică livrată, creșterea tarifelor la care se vindea energia electrică și introducerea unor clauze de hidraulicitate scăzută. Ce înseamnă asta? Când era secetă, Hidroelectrica să nu fie obligată să vândă energie în cantitatea contractată. Acestea sunt chestiunile despre care am vorbit foarte mult în 2012. Din păcate, misiunea FMI era în derulare când Guvernul Mihai-Răzvan Ungureanu a fost demis prin moţiune de cenzură în aprilie 2012. Aşadar, eu am putut să spun de unde a preluat Hidroelectrica aceste contracte în mandatul meu şi până unde le-a dus”, a spus Bode.

În acest dosar, Elena Udrea şi Dan Andronic au fost trimişi în judecată de procurorii DNA în 20 decembrie 2017, pentru trafic de influenţă şi spălarea banilor, respectiv mărturie mincinoasă, Elena Udrea fiind acuzată că a cerut cinci milioane de dolari de la omul de afaceri Bogdan Buzăianu pentru ca în schimb să intervină pentru menţinerea contractului între Hidrolectrica şi firma acestuia.

Potrivit procurorilor, în cursul anului 2011, Elena Udrea a acceptat promisiunea făcută omul de afaceri Bogdan Buzăianu, prin intermediari, de a primi suma de cinci milioane de dolari pentru a interveni pe lângă factori de decizie din Ministerul Economiei şi din SC Hidroelectrica SA, pentru menţinerea în condiţiile deja negociate (preţ şi cantitate de energie furnizată) a contractelor pe care societatea omului de afaceri le încheiase cu Hidroelectrica.

Din suma promisă, Elena Udrea a primit, în noiembrie 2011, prin intermediari, 3.800.000 de dolari, dar şi o creanţă de 900.000 de euro. Creanţa reprezenta o sumă pe care o firmă a omului de afaceri o împrumutase unui terţ şi care era garantată cu părţi sociale ale unei societăţi comerciale care deţinea două publicaţii, spun procurorii DNA.

Pentru a ascunde că era beneficiara reală a creanţei de 900.000 euro, care i-ar fi conferit pe cale de consecinţă şi puterea de a influenţa activitatea societăţii cu activitate media (n.r. - Evenimentul Zilei), Elena Udrea a preluat creanţa de la firma controlată de omul de afaceri, prin interpunerea unei alte firme paravan, aparţinând unei cunoştinţe.

În ceea ce îl priveşte pe Dan Andronic, procurorii spun că la audieri acesta a făcut afirmaţii mincinoase. De exemplu, el ar fi afirmat că nu a avut cunoştinţă că Elena Udrea este beneficiara reală a creanţei care i-ar fi permis acesteia să controleze societatea media, să dobândească părţi sociale şi să se implice în politica editorială a unui cotidian deţinut de această societate; că îi comunica Elenei Udrea date privind situaţia financiară a cotidianului deţinut de societatea media şi indicatori de performanţă doar pentru a se lăuda, pentru a o încunoştinţa că publicaţiei îi „merge bine” şi că nu i-a cerut Elenei Udrea acordul pentru a publica anumite articole, ci doar s-a consultat cu aceasta pentru a „verifica veridicitatea” informaţiilor obţinute.

Omul de afaceri Radu Budeanu a semnat iulie 2020 un acord de recunoaştere a vinovăţiei cu procurorii DNA în dosarul Hidroelectrica. Budeanu este acuzat de complicitate la trafic de influenţă, el recunoscând că i-a transmis lui Udrea solciitarea lui Buzăianu, iar printr-un intermediar i-a predat acesteia suma de 3. 800.000 de euro dată de Buzăianu.