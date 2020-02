Lucian Bode, despre avizul negativ în comisii: 'Mă aşteptam la această abordare; nu sunt supărat, este un vot politic'

Votul negativ din comisiile de specialitate este unul politic şi nu sunt supărat, mă aşteptam la această abordare, a declarat, miercuri, ministrul propus pentru portofoliul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, Lucian Bode, după audierile din comisiile de specialitate reunite, din Parlament, potrivit Agerpres.

"Mă aşteptam la această abordare, pentru că, aşa cum aţi văzut, în activitatea mea de aproape 12 ani de parlamentar în Camera Deputaţilor am apucat să îi cunosc pe aproape toţi colegii. Mulţi m-au căutat în aceste zile şi mi-au spus cu părere de rău că vor vota împotrivă, pe un vot politic. I-aţi văzut şi în atitudine: m-au felicitat în intervenţiile lor şi au votat împotrivă. Nu sunt supărat, este un vot politic, dar ce este important să rămână după aceste dezbateri sunt trei chestiuni: 1. - să înţeleagă românii, pentru că eu nu am vorbit cu parlamentarii, am vorbit cu românii astăzi şi le-am transmis românilor ce-am găsit în minister, ce-am făcut în trei luni şi jumătate şi ce îmi propun să fac în perioada următoare. În al doilea rând, românii au avut posibilitatea să vadă astăzi, prin intermediul dumneavoastră, cine a venit aici să facă circ, să pună întrebări de dragul de a se afla în treabă, să îl vadă familia la televizor şi cine a venit să pună întrebări pertinente, întrebări care au substanţă şi care vizează într-adevăr infrastructura de transport şi comunicaţii din România. În al treilea rând, am spus de la început - poate asta i-a şi deranjat - că este o decizie politică, în care Partidul Naţional Liberal şi-a asumat realizarea tuturor demersurilor constituţionale în vederea organizării de alegeri parlamentare anticipate. Aşadar, şi votul de luni al meu, ca şi parlamentar, va fi împotrivă, tocmai pentru a crea, pentru a construi cadrul să ajungem la alegeri anticipate. A fost un exerciţiu democratic", a afirmat Bode.

Întrebat dacă mai este posibilă varianta alegerilor anticipate în condiţiile în care social-democraţii iau în calcul ca luni, 24 februarie, să nu facă cvorum în plen, ministrul propus a răspuns: "Eu cred în această variantă. De ce nu vor să vină la muncă PSD-iştii, să îi întrebaţi pe ei".

Miercuri a fost ultima zi în care miniştrii propuşi pentru a face parte din Guvernul Orban II au fost audiaţi în comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului. În urma audierii, comisiile vor întocmi un aviz comun consultativ, motivat.

Pe 24 februarie este programat, în plenul Parlamentului, votul de învestitură a noului Cabinet.

Guvernul Orban I a fost demis, în data de 5 februarie, printr-o moţiune de cenzură depusă de PSD.