Lucian Bode, după decizia Consiliul Național de Etică: Verdictul este cât se poate de clar: lucrarea mea nu este plagiată! Nu am plagiat!

Consiliul Național de Etică (CNECSDTI), cel mai înalt for național de etică format din profesori universitari și cercetători de renume, a decis că Bode nu a plagiat și a respins autosesizarea în cazul lucrării sale.

Instanța națională cea mai în măsură să dea o astfel de decizie în domeniul eticii academice a confirmat astfel ceea ce ministrul Lucian Bode spune de acum câteva luni: teza nu este plagiată și a trecut cu succes prin toate filtrele de verificare.

Cartea publicată de acesta pe baza tezei de doctorat nu este plagiată, iar normele de etică academică nu au fost încălcate.

„Astăzi, vorbim despre o hotărâre a Consiliului Național de Etică (CNECSDTI) cu privire la cartea pe care am publicat-o pe baza tezei de doctorat. Verdictul este cât se poate de clar: lucrarea mea nu este plagiată! Așadar, nu am plagiat. Nici în carte, nici în teză. Consiliul Național de Etică a constatat că nu am încălcat normele de etică și conduită academică constând în plagiat. Mai mult decât atât, autosesizarea cu privire la cartea publicată de către mine a fost respinsă”, a declarat Lucian Bode.

Decizia CNECSDTI dezvăluie de fapt adevăratul motiv pentru care USR și acoliții lor au intervenit și au încercat să tergiverseze dosarele lui Bode în instanță: erau speriați de faptul că adevărul va ieși la iveală și nu vor finaliza la timp arderea pe rug a ministrului de interne.

Când au apărut suspiciuni în spațiul public, ministrul Bode a reacționat imediat, a venit cu lămuriri și a declarat atunci că va cere retragerea cărții sale de doctorat, ca o dovadă de onestitate și bună credință, până ce situația tezei sale de doctorat va fi lămurită în instanță. La acel moment, chiar și președintele Comisiei de Etică a UBB, Dacian Dragoș, a declarat că nu există nicio prevedere legală prin care aceștia puteau cere retragerea cărții, ci mai degrabă a fost o solicitare ,,morală".

„Am avut dreptate când am afirmat că această campanie la care am fost supus de către o asociere bine coordonată și puternic finanțată a fost un joc politic și doar atât. Cred că toată lumea a văzut campania orchestrată împotriva mea și care a fost susținută cu bani grei de către adversarii politici”, a declarat Lucian Bode.

Cine sunt cei care au luat această decizie și de ce sunt ei cei mai îndreptățiți să dea un astfel de verdict?

Toți membrii Consiliului sunt specialiști de renume, recunoscuți în domeniul academic.

Unul dintre vicepreședinții CNECSDTI, Eugen Stamate, este doctor în inginerie la Universitatea Tehnologică din Nagoya, Japonia. Este cunoscut ca fiind cercetătorul român cu șase brevete de invenții în fizica plasmei, în Danemarca și Japonia. În prezent, lucrează la Departamentul de Conversie și Stocare a Energiei de la Universitatea Tehnică din Danemarca.

Christian Ghiaus este profesor universitar în Lyon, Franța, la Institutul Național de Științe Aplicate și la Centrul pentru științe energetice și termice (CETHIL). Are un doctorat la Universitatea Tehnică de Construcții din București, pe tema controlului energiei în clădiri. A participat la numeroase proiecte internaționale de cercetare și a coordonat o serie vastă de lucrări de doctorat și lucrări științifice în Franța. C. Ghiaus are 45 de lucrări indexate în reviste internaționale în domeniile energie și clădiri, 11 capitole în cărți și 47 de lucrări publicate în lucrările conferințelor internaționale.

Andone Raluca, vicepreședinte al CNECSDTI, este doctor în drept internațional și european privat din 2014. Este consilier juridic de peste 20 de ani la lnstitutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" din cadrul Academiei Române, unde a participat și ca membru în echipa de management sau de implementare pentru mai multe proiecte de cercetare, recunoscute în domeniu. Raluca Andone a publicat de-a lungul activității sale o serie întreagă de lucrări științifice și cursuri universitare din domeniul dreptului.