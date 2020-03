Lucian Bode: 'Lucrările la Centura Bacăului au un stadiu fizic îmbucurător, sunt în grafic şi sunt realizate de un antreprenor serios'

Lucrările la Centura Bacăului au un stadiu fizic îmbucurător, sunt în grafic şi sunt realizate de un antreprenor serios, a declarat, joi, ministrul interimar al Transporturilor, Lucian Bode, potrivit Agerpres.

Acesta a verificat, împreună cu reprezentanţii CNAIR, stadiul de execuţie a Variantei Ocolitoare a municipiului Bacău. În cazul obiectivului de infrastructură, în lungime de 30,804 km din care 16,269 km la profil de autostradă, antreprenorul reprezentat de Asocierea Spedition UMB SRL - Tehnostrade SRL a ajuns la un stadiu fizic de execuţie a lucrărilor de aproape 50%, conform unui comunicat al ministerului de resort.

"Mă bucur că am ajuns aici, unde au mai venit şi alţi politicieni doar ca să se dea cu bicicleta. Am dorit să parcurg tot acest amplasament, din dorinţa de a mă asigura că lucrurile sunt aşa cum mi-au fost prezentate. Aici, la centura Bacăului, lucrările au un stadiu fizic îmbucurător, sunt în grafic şi sunt realizate de un antreprenor serios. Motiv pentru care am încredere că lucrurile se vor desfăşura aşa cum trebuie, mai ales că suntem cu toate facturile plătite la zi. Avem banii în buget, astfel încât toate lucrările pe care le va realiza constructorul să fie plătite la timp. Vă garantez că toate problemele de mediu, nerezolvate de guvernarea anterioară, vor fi în curând istorie. Ca să realizăm acest lucru, în Guvern, s-a stabilit asigurarea finanţării pentru toate planurile de management privind mediul", a spus Bode.

El a subliniat că toate proiectele de infrastructură din Moldova îşi au locul pe harta infrastructurii naţionale şi beneficiază de susţinerea sa.

"Un lucru trebuie să fie clar: toate investiţiile pe care le realizăm sunt pentru români, sunt ale României. Toate proiectele de infrastructură din Moldova, precum Autostrada Braşov - Bacău, îşi au locul pe harta infrastructurii naţionale. Toate proiectele de infrastructură din Moldova, fie că vorbim de cele rutiere sau feroviare, au susţinerea mea. Noi ne ţinem de cuvânt şi construim infrastructura ţării", a spus ministrul.

În cadrul discuţiilor, antreprenorul a precizat că, dacă vor fi condiţii meteorologice favorabile, are capacitatea de a menţine ritmul accelerat de lucru, fapt ce va determina finalizarea lucrărilor înainte de termenul stabilit prin contract.