Lucian Bode: 'România a reuşit la Bruxelles, alături de alte 8 state membre, să se opună intrării în vigoare a pachetului Mobilitate 1'

România, împreună cu alte opt state membre, a reuşit să construiască o masă critică la Bruxelles şi să se opună intrării în vigoare a pachetului Mobilitate 1, în condiţiile în care, dacă acest lucru se va întâmpla aşa cum este preconizat, din iulie 2020, industria transportului de marfă în România va avea mari probleme, a declarat miercuri ministrul propus pentru portofoliul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, Lucian Bode, la audierile din comisiile de specialitate reunite, din Parlament, potrivit Agerpres.

"Ieri (marţi - n. r.) am avut o întâlnire importantă la Bruxelles pe pachetul Mobilitate 1, unde, cred eu, România a reuşit, alături de alte opt state membre, să construiască o masă critică şi împreună să ne opunem intrării în vigoare a pachetului Mobilitate 1. Dacă acest lucru se va întâmpla, aşa cum este preconizat din iulie 2020, având o perioadă de tranzit de 18 luni, industria transportului de marfă în România va avea mari, mari probleme. Eu sper să nu se întâmple acest lucru! Am votat şi noi ca ţară şi prin tot ce am făcut la Bruxelles ne-am opus acestui demers şi sper să reuşim să amânăm această decizie, mai cu seamă că ea intră, din punctul meu de vedere, în contradicţie flagrantă cu noul Pact Ecologic European Green Deal. Adică, astăzi, maşinile se întorc în gol aproape 20% când se întorc la 6 luni, la un an. Dacă vor fi obligate să se întoarcă la 8 săptămâni, pierderile vor fi uriaşe, iar poluarea pe măsură", a explicat Bode.

Potrivit acestuia, tot marţi, la Bruxelles s-au purtat discuţii şi cu privire la TAROM şi CFR Marfă.

"Ieri am avut aceste discuţii şi legat de pachetul Mobilitate 1 şi legat de TAROM şi legat de CFR Marfă şi de alte interese pe care România le are şi cred într-o colaborare sinceră, corectă, transparentă, predictibilă cu partenerii noştri europeni", a adăugat el.

În acest context, ministrul propus a subliniat că este foarte importantă relaţia pe care România o are cu partenerii europeni, care cer transparenţă şi predictibilitate.

"Este foarte importantă, cred eu, relaţia pe care noi o avem cu partenerii noştri europeni. Din prima zi de mandat şi până în ultima zi în care eu voi ocupa această funcţie, înaltă demnitate, am încercat şi voi încerca să am o relaţie instituţională corectă cu partenerii noştri europeni. Astfel, am reuşit în luna decembrie să mă întâlnesc la Bruxelles cu patru comisari importanţi. Credeţi-mă că deschiderea faţă de România este una foarte, foarte mare. Un singur lucru ne cer: transparenţă şi predictibilitate şi ceea ce spunem la Bruxelles să spunem şi în Bucureşti şi invers", a susţinut Lucian Bode.