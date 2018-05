Lucian Isar face dezvăluiri FĂRĂ PRECEDENT despre planurile PSD: 'Optiunea de AUR a PSD este de a oferi posibilitatea de a cere banii'

Pilonul 2 de Pensii va disparea prin exprimarea libera si neingradita a optiunii participantilor la aceasta schema, crede Lucian Isar. Acesta a exprimat un amplu punct de vedere despre viitorul Pilonului II de pensii, pe pagina sa de internet.

"Lipsa de investitii in educatie a administratorilor de fonduri de pensii facultative si complacerea in a ruta bani doar pentru lobby si comunicare strategica si nu pentru educatia onesta a participantilor, va avea urmari.

PSD va oferi o serie de optiuni participantilor la Pilonul 2.

Optiunea de AUR a PSD este de a oferi fiecarui participant la Pilonul 2 posibilitatea de a cere banii acumulati pana acum pentru a ii investi fiecare dupa cum crede, desigur dupa plata unui impozit de 10%.

Administratorii Pilonului 2 vor fi obligati sa vireze banii in contul doritorilor in maxim 10 zile bancare de la inregistrarea cererii si sa colecteze impozitul aferent.

Toti cei care considera ca pot genera rentabilitati mai bune vor avea aceasta sansa pe cont propriu deschizand conturi individuale la societati de brokeraj, la banci or prin alte forme de tranzactionare fara cont. Ceilalti vor folosi banii pentru a investi, in prezent, in propria bunastare adica in consum.

PSD rezolva oferind aceasta libertate de alegere atat problema depasirii deficitului bugetar in 2018 precum si incetineste scaderea ritmului de crestere al economiei provocat de intarirea politicii monetare si de credit.

Optiuni alternative oferite impreuna cu Optiunea de AUR vor fi:

– Mutarea soldului catre un administrator de fonduri de pensii detinut de stat (modelul Firea in stabilirea de companii detinute de Municipalitatea Bucuresti) ce va investi conservator, majoritar in titluri de stat, dar cu un comision redus de doar 0,1% din suma pe an;

– Mutarea soldului catre un administrator de fonduri de pensii Pilon 3 (favorizati cei care au doar Pilon 3 in administrare);

– Mutarea catre Pilonul 1

-Ramanerea in actuala pozitie.

Optiunea de AUR va fi folosita de marea majoritate a participantilor la actuala schema", scrie Isar.