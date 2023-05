Lucian Romașcanu nu ține cu dinții de scaunul de la Ministerul Culturii, la rocadă: N-am dat concurs pentru acest post

N-am dat concurs pentru acest post, a spus miercuri ministrul Culturii Lucian Romașcanu, întrebat dacă la rocada guvernamentală postul va reveni PNL, anunță Mediafax.

„Nu știu care va fi rezultatul final. În ceea ce privește negocierile, nu sunt implicat. Eu pot să vă spun un singur lucru, sunt la al doilea mandat în fruntea Ministerului Culturii. Am făcut tot ceea ce am putut și tot ceea ce m-am priceput ca să pot duce acest domeniu înainte, am avut un buget cu 45% mai mare anul trecut, cu 20% mai mare anul acesta, am avut pentru prima oară preempțiune pentru achiziția manuscriselor lui Cioran, Eliarde, am luat Jurnalul Reginei Maria, suntem pregătiți să exercităm dreptul de preempțiune pentru a cumpăra clădire pentru Muzeul Ororilor Comunismului, legislația, Codul Patrimoniului e foarte aproape de a fi repus în dezbatere publică. Decizia mai departe este una politică și nu pot să fac decât să o accept”, a spus Lucian Romașcanu, întrebat dacă Ministrul Culturii va fi cedat PNL la rocada guvernamentală.

„E o zicere: N-am dat concurs pentru acest post”

„E o zicere: N-am dat concurs pentru acest post, Odată ce ajungi într-o asemenea demnitate, singurul lucru pe care trebuie să-l faci este să faci tot ce poți să-ți duci cu onoare și succes la sfârșit mandatul”, a mai spus ministrul.

Întrebat dacă și-ar dori să continue la Ministerul Culturii, el a răspuns: „Mi-aș dori să rămân pentru continuitate”.