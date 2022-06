Lucian Romaşcanu: 'Opinia mea este că starea de criză va fi noua normalitate'

Ministrul Culturii, Lucian Romaşcanu, a afirmat joi că, în opinia lui, "starea de criză va fi noua normalitate".

El a participat la deschiderea conferinţei internaţionale "Cultura & Politicile Culturale pe timp de criză. Efecte, roluri, tranziţie", organizată de Asociaţia Internaţională Compendium of Cultural Policies & Trends şi Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală.

"Ne confruntăm cu nişte crize şi, din păcate, opinia mea este că starea de criză va fi noua normalitate, deoarece crizele apar una după alta, aşa că trebuie să ne adaptăm la acest mediu (...) Chinezii au o vorbă - 'Să te ferească Dumnezeu să trăieşti vremuri interesante! Din păcate, noi trăim vremuri interesante acum. Sunt provocări pentru toată lumea, dar în special în cultură", a afirmat ministrul, potrivit Agerpres.

Consilierul prezidenţial Sergiu Nistor a vorbit, în acest context, de războiul din Ucraina. "Pandemia din 2020 şi 2021 este urmată, în prezent, de un război barbar, nejustificat, care a creat o criză umanitară, de securitate şi energetică, lucru fără precedent în istoria recentă a Europei. Acesta este, din nefericire, contextul acestei conferinţe", a spus el.

Nistor a citat din George Enescu, compozitor care, a amintit consilierul prezidenţial, a trăit în perioada Primului Război Mondial, a gripei spaniole şi a crizei economice din 1929 - 1933: "Cultura va trăi. Prea mare e patrimoniul ce l-au acumulat atâtea secole de trudă şi de credinţă pentru a face dintr-o dată tabula rasa din tot ce am strâns şi asimilat. Impasuri a mai avut omenirea. Şi le-a răzbit pe toate cu o vitalitate eroică. Nu-i va lipsi curajul nici de data aceasta. Trebuie să credem şi vom învinge".

La rândul său, directorul general pentru Comunicare şi Diplomaţie publică din Ministerul Afacerilor Externe, Andrei Ţărnea, a vorbit despre atacul asupra patrimoniului Ucrainei, în contextul războiului.

"Ne confruntăm cu un război neprovocat, nejustificat, ilegal împotriva unei naţiuni, împotriva unui stat suveran", a afirmat el, adăugând că violenţa nu este îndreptată doar împotriva oamenilor, ci şi împotriva patrimoniului construit.

"Am adoptat, în special societăţile democratice, un set de valori, între care una fundamentală este dreptul societăţilor la propria cultură, să creeze, să se exprime şi să trăiască într-o cultură. Şi aceasta este o miză în Ucraina (...) Am văzut cum au fost distruse şcoli, monumente, locuri de joacă, am văzut universităţi bombardate în Harkov. Viaţa culturală s-a oprit", a spus Ţărnea.

El a adăugat că acesta "este patrimoniul nostru, nu doar al ucrainenilor, este al nostru, al Europei".

"Agresor sau nu, Rusia are obligaţii semnate în cadrul UNESCO şi în alte tratate internaţionale de a proteja patrimoniul. Şi asta este încă o crimă de război", a punctat Andrei Ţărnea.