Lucrări de Brahms şi Debussy, în primul recital din Stagiunea de marţi seară, difuzată online de Filarmonica Enescu

Lucrări de Brahms şi Debussy fac parte din programul primului recital din „Stagiunea de marţi seară”, difuzată online de Filarmonica „George Enescu”, potrivit news.ro.

Frecvenţa serilor de muzică de cameră va fi redusă, până în luna decembrie, la două pe lună.

Citește și: EXCLUSIV SURSE Numele 'Ludovic' și `Nelu Tătărelu` pe buzele VÂNZĂTORILOR de măști din starea de urgență dar și pe o înregistrarea ambientală din dosarul UNIFARM

Recitalurile vor fi înregistrate şi transmise marţea, de la ora 19:00, pe canalul de YouTube şi pe pagina de Facebook ale filarmonicii.

Invitaţi vor fi tineri muzicieni cu activitate şi recunoaştere internaţionale.

Recitalul din 13 octombrie îi are solişti pe Raluca Stratulat - vioară, Valentin Simion - violoncel şi Eliza Puchianu - pian.

Citește și: DOSAR Mario, fiul fugar al fostului șef LPF, a fost rugat insistent de cunoscuți să nu se suie la volan cu aproape doi la mie alcool și cocaină în sânge

Programul este compus din: Trio nr.1, în si major, op. 8 - Johannes Brahms, şi Trio nr.1, în sol major - Claude Debussy.

Violonista Raluca Stratulat a urmat cursurile Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti. A obţinut o serie de premii naţionale şi internaţionale şi a sustinut concerte şi recitaluri în România, Olanda, Finlanda, Grecia, Austria, Germania, Ungaria, Belgia, Italia, Turcia şi SUA. A concertat sub bagheta dirijorilor Jin Wang, Jozsef Horvath, Horia Andreescu, Adrian Morar şi a realizat numeroase prime audiţii de muzică contemporană a diverse piese aparţinând compozitorilor români şi străini. Este unul dintre iniţiatorii The Chamber Music Project şi, în prezent, este profesor şi şef al catedrei de muzică de cameră a Colegiului Naţional de Muzică „George Enescu” din Bucureşti. Ca profesor, a susţinut mai multe masterclass-uri de vioară, muzică de cameră şi managementul emoţiei scenice.

Violoncelistul Valentin Dimitrie Simion s-a născut în Bucureşti, pe 7 iulie 2001. În prezent, este student al Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti, la clasa maestrului Marin Cazacu. A câştigat peste 50 de premii I la competiţii naţionale de violoncel şi muzică de cameră, dar şi în competiţii internaţionale. Printre acestea din urmă se numără Concursul Internaţional de la Plovdiv (Bulgaria, 2017), Concursul Internaţional „The Muse”de la Atena (Grecia, 2018), The North Internaţional Competition(Stockholm, 2019), Concursul Internaţional „Jan Vychytil” de la Praga (2020). A participat la mai multe stagii de masterclass la violoncel cu profesori români şi din străinătate: Marin Cazacu, Razvan Suma, Alexandra Gutu, Denis Severin (Elveţia), Lászlo Fenyö (Ungaria), Valentin Radutiu (Germania), Vashti Hunter (Marea Britanie).

Citește și: EXCLUSIV SURSE Numele 'Ludovic' și `Nelu Tătărelu` pe buzele VÂNZĂTORILOR de măști din starea de urgență dar și pe o înregistrarea ambientală din dosarul UNIFARM

Eliza Puchianu deţine masteratul cu distincţia Magna cum Laude la Boston Conservatory at Berklee (SUA, 2018) şi licenţa cu distincţia Honors First Class la Royal Irish Academy of Music (Irlanda, 2015), specializată la ambele instituţii în interpretare pianistică. Este câştigătoarea bursei integrale Harvard Cultural Collaborative (SUA, 2018), alături de grupul său de muzică de cameră Trio Brave, şi a bursei Yamaha Scholarship pentru pianişti 2014. A concertat pe scene din Paris, Amstedam, Varşovia, Boston, Haga, Bielsko Biala, Veneţia, Viena, Vilnius, Bratislava, Padova, Ulm, Traunstein şi Las Palmas. A colaborat, ca acompaniator, cu Edinburgh Festival 2011, Wexford Opera Festival 2013, Opera Briefs 2013 şi 2014, Concursul Internaţional „George Enescu” 2014, Jeunesses Musicales 2015, Academia Sighişoara în anii 2016, 2017, 2018 şi Proiectul STEP de la Boston Symphony Orchestra în 2017 şi 2018. Şi-a început activitatea pedagogică în 2012 şi s-a afirmat ca profesoară de pian la Leesson Park School of Music (Irlanda, 2012-2014), Steinert&Sons Piano Academy (Boston, 2017-2018). În prezent, este director muzical al Alphabet House Creative Learning Center şi profesor acompaniator la Colegiul Naţional de Muzica „George Enescu”.