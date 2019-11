Lucrări oprite pe lotul 2 al Autostrăzii Sebeș-Turda. Muncitorii reclamă lipsa materialelor

Muncitorii uneia dintre firmele care lucrează la construcția lotului 2 al Autostrăzii Sebeș-Turda s-au strâns luni dimineața pe șantier pentru a atrage atenția autorităților că nu mai au material de lucru, iar firma are de încasat peste 4,5 milioane de lei pentru lucrările făcute în ultima perioadă, conform Mediafax.

Conform unor informații pe surse, un alt subcontractor român se plânge că nu a primit 10 milioane de lei. Există riscul ca situația să degenereze și subcontractorii să protesteze masiv dacă nu îșo vor primi banii de la antreprenori.

Reprezentantul firmei, care este unul dintre subcontractorii cu care Aktor lucrează la construcția lotului 2 al autostrăzii Sebeș-Turda, a declarat, luni dimineață, că muncitorii s-au strâns pe șantier pentru a protesta, declarând că nu pot lucra pentru că nu mai au materiale, iar firma nu și-a mai primit banii pentru lucrările făcute de o lună și jumătate.

„De săptămâna trecută Aktor nu ne-a mai livrat material pentru realizarea terasamentelor, deși au fost anunțați de către mine, în urmă cu 2-3 săptămâni că se va termina acel material din care am exploatat până în data de 18 noiembrie. (...) Le-am trimis o notificare scrisă, atât dânșilor, cât și firmei de consultanță, CNAIR-ului, DRDP-ului Cluj. Până în momentul de față nu am primit absolut niciun răspuns. Societatea noastră are facturi scadente și restante în valoare de 4.500.000, plus dacă luăm în considerare ce s-a lucrat în luna noiembrie. (...) Până acum o lună și jumătate nu am avut probleme cu banii, ni s-au plătit”, a declarat Mircea Rotar, șef de șantier al firmei subcontractoare.

El a mai spus că prin protestul organizat luni, firma vrea să atragă atenția atât CNAIR, cât și noului ministru și DRDP Cluj, că daca problemele continuă „va mai dura încă doi ani până se va termina această autostradă”.

Lotul 2 al autostrăzii Sebeș-Turda are 24,25 km, iar potrivit datelor publicate de CNAIR în luna octombrie, stadiul fizic al construcției era de 60,2%, în timp ce stadiul financiar era de 48,59%.