Ludovic Orban a infirmat o eventuală remaniere guvernamentală: Sub nicio formă

Premierul Ludovic Orban a infirmat o eventuală remaniere guvernamentală, precizând că o discuţie despre remaniere ar "arunca" o imagine negativă asupra Cabinetului, notează Agerpres.

Întrebat dacă infirmă sau confirmă informaţiile despre o eventuală remaniere guvernamentală el a răspuns: "Sub nicio formă. Au fost nişte informaţii inventate"."Atât eu cât şi preşedintele Iohannis cât şi ... adică oamenii care până la urmă iau decizia şi fac evaluarea activităţii miniştrilor am avut un punct de vedere foarte clar: nu se pune problema! Suntem într-o situaţie în care avem foarte multe probleme de rezolvat şi în care este nevoie de deplină autoritate a fiecărui ministru. Chestiunile astea cu remanierea nu apar pentru prima oară. Şi eu sunt remaniabil, am văzut de nu ştiu câte ori că Rareş Bogdan îmi ia locul, în acelaşi tip de articole care nu au nicio bază, nu se bazează pe niciun fel de eveniment, articole care au rolul să şubrezească autoritatea fie a premierului, fie a unui ministru, fie a altui ministru", a afirmat Orban, luni, la Digi 24.El a explicat că remanierile "nu se discută, ci se comunică public după ce se fac"."În momentul în care în presă apare că un ministru este remaniabil, autoritatea lui asupra instituţiei pe care conduce este diminuată. (...) Remanierile se fac, nu se discută. Remanierile se comunică public după ce se fac. Aşa se întâmplă în toate ţările democratice. Pentru că a te apuca să vorbeşti de remaniere nu înseamnă altceva decât a arunca o imagine negativă asupra unor membri din Cabinet sau asupra Cabinetului în ansamblul său", a adăugat Orban.