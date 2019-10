Ludovic Orban a răbufnit la audieri: Ce faceți voi de la PSD este o minciuna gogonată!

Premierul desemnat, Ludovic Orban (PNL), i-a acuzat marti pe social-democrati ca lanseaza minciuni „gogonate” si a intrat cu acestia intr-un schimb de replici pe un ton ridicat, in timpul audierii ministrului propus la Finante, Florin Citu.

„De ce a trebuit sa se mai nasca FDI, un fond fantomatic?”, a zis Orban despre fondul de investitii infiintat de PSD. „FDI nu are de ce sa existe”, a adaugat premierul desemnat. „De ce Comisia de Prognoza sa ia locul Ministerului Transporturilor in unele proiecte?”, a mai zis el. Orban a ridicat tonul si a spus ca „ce face PSD” este in neregula si ca nu este adevarat ca PNL va inchide spitale. „E o minciuna gogonata”, a zis Orban. Mai multi PSD-isti au inceput sa vorbeasca peste premierul desemnat si toata lumea a inceput sa ridice tonul.

El a raspuns unor intrebari pe care i le-au pus cei din opozitie.