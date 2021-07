Ludovic Orban a răbufnit: 'Nu eu am zis că preşedintele PNL i s-a umflat capul şi a devenit mascul alfa sau că e dictator'

Ludovic Orban a declarat liberalii au mai fost daţi afară din funcţii publice, dar acest lucru s-a întâmplat de către reprezentanţii Partidului Social Democrat şi nu de către cei ai PNL. Orban a mai afirmat că trebuie să fie o campanie internă pozitivă, dar că nu el a declarat că preşedintelui PNL i s-a umflat capul, a devenit mascul alfa sau că e dictator. Liderul liberalilor în discursul său de la alegerile pentru preşedinţia PNL Bucureşti că anul trecut a găsit soluţia pentru a învinge PSD la Primăria Capitalei şi dacă nu realiza acest lucru atunci Firea era acum primar.

„În 2016 mi-am depus candidatura la Primăria Capitalei şi am fost împiedicat să candidez pentru că mi-a fost fabricat un dosar penal. După ce m-am retras din cursă, a început o serie de bâlbâieli care a dus la un dezastru electoral al PNL în Bucureşti. Acesta este adevărul. Firea a câştigat alegerile şi din cauza acestui eveniment şi mai ales a incapacităţii de reacţie a conducerii PNL de a determina o soluţie politică pentru câştigarea Primăriei Capitalei şi aşa a câştigat Firea. Şi eu mi-aş fi dorit să susţin doar candidaţi al PNL la Bucureşti. Dacă făceam acest lucru astăzi primar general al Capitalei era Gabriela Firea de la PSD. Nu numai că am găsit soluţia de invinge PSD-ul, dar a am găsit acea soluţie în singurul moment cand era posibil să luăm acea soluţie”, a explicat Orban.

Liderul PNL a mai transmis că este de acord să fie o campanie internă pozitivă, dar că nu el a afirmat despre preşedintele liberal că i s-a umflat capul, că a devenit mascul alfa sau că e dictator.

„Sunt de acord cu toate afirmaţiile colegilor care spun că trebuie să fie o campanie pozitivă. Dar nu eu am zis că preşedintele PNL a rămas fără benzină şi a trebuit să dau o replică inteligentă. Nu eu am zis că preşedintele PNL i s-a umflat capul şi a devenit mascul alfa sau că e dictator. Îmi tratez colegii cu respect şi menţin o competiţie onestă”, a declarat Orban.

Preşedintele PNL a precizat că în sală se află colegi care au fost daţi afară din funcţiile deţinute doar pentru că şi-au manifestat susţinerea pentru el.

„Am mai fost daţi afară de-a lungul timpului, liberalii sunt daţi afară din funcţii publice de PSD, nu de reprezentanţi ai PNL”., a mai spus Orban.

Liberalii din Bucureşti îşi aleg conducerea, sâmbătă, iar pentru funcţia de preşedinte candidează atualul lider al PNL Bucureşti, Violeta Alexandru, dar şi primarul Sectorului 6, liderul liberalilor din sector Ciprian Ciucu.

Violeta Alexandru are susţinerea preşedintelui PNL, Ludovic Orban, în timp ce Ciprian Ciucu este susţinut de premierul Florin Cîţu.

Echipele celor doi candidaţi au încercat să stabilească de comun acord datele scrutinului, însă echipa lui Ciucu a plecat de la discuţii, acuzând de minciună oamenii Violetei Alexandru. Ulterior, Ciucu a făcut acuzaţii de fraudă, vorbind despre condiţii de organizare a alegerilor care nu au existat nicaieri în ţară.