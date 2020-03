BREAKING Ludovic Orban: Ungaria va permite zilnic unui convoi de români să tranziteze țara

Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri, in debutul sedintei de guvern care se desfasoara prin videoconferinta, ca in urma unei discutii cu premierul Ungariei, Viktor Orban, s-a agreat ca in fiecare zi sa se permita tranzitul prin Ungaria al romanilor care se intorc in tara din vestul Europei.

„Azi in urma unei discutii personale cu premierul Ungariei am fost informat oficial ca se va reglementa situatia cu tranzitul in Ungaria. In ce priveste transportul de marfa nu vor mai exista restrictii, iar in ceea ce priveste transportul de persoane se va permite in fiecare zi un convoi intre orele 21.00 si 05.00 dimineata, ora Ungariei, pentru cetatenii care vor sa tranziteze Ungaria dinspre Europa de Vest”, a declarat Orban.

