Ludovic Orban anunță eliminarea pensiilor speciale: 'O propagandă care nu are legătură cu realitatea'

Președintele PNL, Ludovic Orban, a vorbit în cadrul unui interviu oferit pentru BUGETUL.RO despre primele măsuri pe care PNL le ia în privința pensiilor, dacă ajunge la guvernare. Liderul PNL anunță că se va încerca eliminarea tuturor pensiilor speciale, cu câteva excepții. De asemenea, Orban denunță „minciunile răspândite de PSD” despre tăierea pensiilor și salariilor.

Citește și: Angajaţi în străinătate, angajatori în România, prin Diaspora Start-Up

„Întrebare: Vor exista tăieri de pensii și salarii, după ce va veni PNL-ul la guvernare?

Ludovic Orban: Obligația oricărui guvern este să asigure resursele financiare pentru plata pensiilor, în primul rând. De altfel, e și imposibilă tăierea pensiilor, cel puțin a pensiilor pe contributivitate. Chiar eu am fost semnatar al sesizării depuse la Curtea Constituțională în 2011 sau 2010, nu mai țin minte exact, în urma căreia Curtea Constituțională a declarat tăierea pensiilor. Astea sunt minciuni răspândite sistematic de PSD, o propagandă care nu are nicio legătură cu realitatea. Obligația oricărui guvern este de a asigura resursele financiare pentru plata pensiilor și a salariilor din sectorul public.

Întrebare: Veți încerca să eliminați pensiile speciale?

Ludovic Orban: Poziția noastră este de a susține principiul contributivității, ca principiu în calcularea pensiei. Este cel mai drept, cel mai normal, cel mai firesc. Singura excepție față de calcularea pensiilor pe baza principiului contributivității o facem în cazul cadrelor militare, care sunt beneficiarii unei pensii de serviciu, dar și pe considerentul că un cadru militar, chiar și când e trecut în rezervă, oricând este gata, în cazul în care este mobilizat, să servească sub drapel. De altlfe, în toate țările NATO există această practică a pensiilor de serviciilor.

Citește și: Dan Barna dă TESTUL pentru prezidențiale în USR: 'Zic că am șanse bune să obțin sprijinul colegilor mei'. Ce spune despre discuțiile cu PLUS

Întrebare: Practic, veți încerca eliminarea tuturor pensiilor speciale, în afara celor militare, care oricum nu sunt pensii speciale?

Ludovic Orban: Da, toate în afara celor pentru cadrele militare, care sunt considerate pensii de serviciu. Aici sunt multe categorii: pensiile parlamentarilor, pensiile funcționarilor ș.a. Noi și la dezbaterea Codului Administrativ am avut un amendament de bun-simț. Indemnizațiile primarilor au crescut. Problema pe care o au este să li se poată calcula pensiile la un nivel cât mai apropiat de indemnizațiile actuale, care sunt crescute. Și atunci am dat posibilitatea aducerii pensiilor cât mai aproape de nivelul indemnizațiilor actuale, prin plata retroactivă pe o perioadă de cinci ani de zile a contribuției, astfel încât să poată să beneficieze de o pensie crescută, dar PSD a respins amendamentul și am ajuns pe formula lor, care, vreau să atrag atenția, a fost declarată neconstituțională. Practic, Guvernul a adoptat niște prevederi, în cadrul Codului Administrativ, similare cu prevederile care au fost declarate neconstituționale.”

INTERVIUL INTEGRAL AICI