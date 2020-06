Ludovic Orban anunţă că bisericile nu vor fi deschise prea curând: 'Nu poţi să te duci cu jandarmii să verifici' (VIDEO)

Prim-ministrul Ludovic Orban anunţă că bisericilor se vor deschide doar când coronavirus va fi la un nivel foarte scăzut de răspândire. Orban susţine că slujbele în interiorul lăcaşurilor de cult sunt periculoase.

"Am discutat în zona religioasă cu Preafericitul Pariarh și alți lideri religioși. Le-am spus că vom deschide la un moment dat bisericile, dar această decizie trebuie luată cu precauțîi maxime și într-o perioadă în care nivelul de răspândire a virusului este foarte scăzut. La biserică este un spațiu închis, unde oamenii stau înghesuiți. Să fim serioși, nu poți să te duci cu jandarmii să verifici măsurile de distanțare. Este o chestiune și de autoreglementare din partea bisericii. (...) Preoții nu pot să țînă slujbele cu mască pe figură. Cei care cântă în cor nu pot să cânte cu mască pe față. Dacă unul e bolnav, ii îmbolnăvește pe toți. Eu am încredere in biserici că au puterea de organizare. Pe de altă parte, este încă acest virus", a declarat Orban la B1 TV.