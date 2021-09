Ludovic Orban dă dreptate USR PLUS: 'Cîțu a luat decizii care pur și simplu au aruncat în aer coaliția' - VIDEO

Liderul PNL Ludovic Orban a declarat luni seara, la Realitatea PLUS, dupa anuntul ministrilor USR PLUS ca demisioneaza din functie, ca guvernarea a fost aruncată in aer din cauza deciziilor luate de premierul Florin Citu.

„Este in mod clar o adancire a crizei. Arata foarte clar ca USR PLUS merge pana la capat. Arata clar ca nu mai exista solutie de guvernare comuna PNL, UDMR, USR PLUS cu Citu premier, arata ca USR PLUS prefera sa treaca in opozitie decat sa-l mai sustina pe Citu premier. Asta arata decizia lor de azi.

Pentru ca o coalitie sa functioneze partenerii trebuie sa se respecte intre ei si fiecare partener sa-i sprijine pe cei din coalitie in aplicarea masurilor specifice fiecarei formatiuni din programul de guvernare. Nu stiu daca din lipsa de experienta politica sau pentru ca a fost prost sfatuit sau din cazua faptului ca a crezut ca are solutie si daca USR PLUS iese de la guvernare sau pentru ca nu si-a imaginat ca USR PLUS va merge pana la capat, premierul a luat niste decizii care pur si simplu au aruncat in aer coalitia”, a declarat Ludovic Orban.

