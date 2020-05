Ludovic Orban, atac dur la adresa Parlamentului: 'Este o imixtiune grosolană a forului legislativ în activitatea executivului'

Ludovic Orban acuză Parlamentul că a acţionat neconstituţional în momentul în care a modificat Hotărârea Guvernului de instituire a stării de urgenţă. Premierul acuză Legislativul de încălcarea separaţiei puterilor în stat.

"Astăzi a fost finalizată procedura stabilită în legea 55 și putem spune că am intrat pe deplin în starea de alertă maximă. Sigur că am extrem de multe observații legate de modul în care parlamentul a tratat proiectul. Prin modificările pe care le-a făcut ne-a restras cât a putut de mult posibilitățile de acțiune. Parlamentul nu avea atributul constituțional și legal să facă modificări la HG și la planul de măsuri aferent prin care Guvernul României a declarat starea de alertă. Este o imixtiune grosolană a forului legislativ în activitatea executivului și o încălcare flagrantă a principiului separației puterilor în stat. Nu putem fi de acord, dar nu vom avea o reacție în acest moment, pentru că cel mai important e ca românii să înțeleagă că încă nu am scăpat de epidemie și să înțeleagă necesitatea respectării tuturor măsurilor. În cursul zilei de mâine, până la finalul zilei, toate ministerele vor adopta ordinele de ministru comune privind regulile de protecție sanitară", a declarat Orban.