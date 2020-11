Ludovic Orban, atac dur la PSD: 'România e în criză politică de când a câştigat PSD alegerile și a considerat că poate să facă orice cu ţara asta şi cu românii'

Premierul Ludovic Orban afirmă că România este în criză politică încă din 2016 de când PSD a câştigat alegerile şi ”a considerat că poate să facă orice cu ţara asta şi cu românii”. Orban afirmă că atitudinea PSD, legile adoptate şi boicotarea tuturor acţiunilor Guvernului au făcut ca, de multe ori, să nu existe ”pârghii pentru a lupta contra pandemiei şi contra crizei economice”.

”România e în criză politică de când a câştigat PSD alegerile şi a considerat că poate să facă orice cu ţara asta şi cu românii, să îşi bată joc şi să sfideze interesul general al ţării şi aşteptările populaţiei. Asta se întâmplă din decembrie 2016”, a afirmat, joi seară, la Realitatea Plus, Ludovic Orban, potrivit news.ro.

Citește și: Alexandru Rafila: ‘Ministerul Sănătăţii are nevoie de o strategie mai clară şi o coordonare mai bună”

Premierul a afirmat că ar fi dorit alegeri anticipate, în schimb a primit ”pandemie, criză economică, secetă, inundaţii”.

”În noiembrie, în urmă cu un an, am reuşit să oprim guvernarea PSD, ne-am asumat răspunderea de a guverna. Sigur că ne-am fi dorit alegeri anticipate care să readucă Parlamentul în conformitate cu opţiunile politice ale oamenilor. În loc am avut pandemie, criză economică, secetă, inundaţii, am fost confruntaţi cu o perioadă extrem de dificilă care a pus o presiune enormă asupra noastră şi evident, am încercat să găsim răsunsuri, souţii pentru problemele extrem de grele pentru pe care le-am avut, în condiţiile în care am avut un Parlament dominat de PSD care ne-a pus beţe în roate, a încercat să modifice orice act normativ adoptat de Guvern, a adoptat pe bandă rulantă o mulţime de legi care nu au nicio legătură cu realitatea, care au generat chelturili, care au redus venituri, care au amplificat starea de criză, de multe ori ne-au pus în situaţia de a rămâne fără pârghiile de care dispune orice guvern într-o ţară democratică pentru a lupta contra pandemiei şi contra crizei economice. Nu a fost, nu este simplu deloc, dar tot ce este omeneşte posibil încercăm să facem”, a mai declarat premierul.

Orban a dat un exemplu, referinduse la grandurile acordate pentru IMM.

Citește și: ‘A executat ordinul președintelui’ – Traian Băsescu, despre implicarea lui Florian Coldea în Irak, acolo unde fostul șef operativ SRI nu avea competență .

”Noi am folosit creşterea flexibilităţii fondurilor europene ca să disponibilizăm un miliard de euro pentru granturi către IMM. (...) După aprobarea Comisiei Europene, am demarat procedura, am adoptat OUG, am lansat apelul de proiecte şi pentru granturile pentru IMM de 2.000 euro şi pentru granturile de capital de lucru în limita a 350 de milioane şi eram pregătiţi să lansăm apelul de proiecte pentru granturile pentru investiţii, când ne-a modificat Parlamentul legea excedând, încălcând practic ceea ce ne-a aprobat Comisia Europeană ca ajutor de stat. Evident, ei sunt mai generoşi, mai ales cei din PSD, dar nu numai, lor nu le pasă, că nu ai resurse, că eşti în UE, că sunt reglementări europene. Astăzi a trebuit să modificăm legea prin OUG, nu mi-a plăcut efectiv pentru că nu este normal ca o lege dezbătută şi votată de Parlament, să fie modificată prin OUG, dar am fost obligaţi pentru că altfel nu puteam lansa apelul de proiecte şi ar fi trebuit să întârziem”, a mai declarat Orban.