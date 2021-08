Ludovic Orban confirmă că USR pune condiții pentru mega-proiectul inspirat din creația lui Liviu Dragnea - VIDEO

Liderul PNL Ludovic Orban a declarat marți, după ședința coaliției de guvernare, că USR PLUS a pus condiții pentru acceptarea demarării proiectului Anghel Saligny de acordare de investiții pentru primării, urmaș al PNDL-ului creat de Liviu Dragnea.

„Colegii de la USR PLUS au formulat propuneri legate de introducerea unor standarde de cost. Se finanteaza doar pe infrastructura de apa, canal, gaz si infrastructura rutiera. De asemenea, USR PLUS a cerut procedura transparenta, toate cererile sa fie online, sa se infiinteze o platforma digitala care sa faca posibila urmarirea fiecarui proiect de la faza de finantare la decontari. S-a acceptat dintre propuneri si neincluderea proiectelor PNDL 1 si PNDL 2 cu stadiu zero de realizare”, a spus Orban.

Întrebat dacă USR PLUS condiționează sprijinul pentru PNDL 3 de desființarea SIIJ, liderul PNL a zis: `N-aș vrea să înțeleg așa discuțiile pe care le-am purtat”.