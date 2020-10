Traian Berbeceanu va depune astăzi jurământul de prefect al Capitalei! Premierul Ludovic Orban a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui, dând asigurări că va fi un prefect foarte bun.

„Este un integru, un om care are capacitatea de a conduce toate forțele de ordine. Este un om care are capacitatea de a gestiona situații de criză. Ca atare, consider că Traian Berbeceanu va fi un prefect foarte bun la București”, a spus Ludovic Orban.