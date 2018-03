Ludovic Orban dă cărțile pe față: Care sunt motivele excluderii senatorului Daniel Zamfir din PNL

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, miercuri, că la baza deciziei privind excluderea senatorului Daniel Zamfir din partid au stat argumente "extrem de serioase".

"Am luat decizia în Biroul Executiv de a-l exclude pe senatorul Daniel Zamfir din PNL. Va fi supusă validării Consiliului Naţional, la prima reuniune. Am luat decizia de a demite conducerea filialei Sector 3, a preşedintelui şi a Biroului Permanent al Sectorului 3. La baza primei decizii au stat argumente extrem de serioase. (...) Daniel Zamfir nu este depăşit în materie de atacuri la adresa PNL de niciun reprezentant al PSD. Nu cred că în PNL are loc o persoană care este susţinută de PSD, iniţiază proiecte de lege alături de consilieri ai primului ministru PSD şi care este aplaudat la scenă deschisă de PSD pentru diferite proiecte pe care le pune în dezbatere", a explicat Orban, la Palatul Parlamentului, la finalul şedinţei conducerii PNL.

El a motivat şi decizia BEx în ceea ce priveşte demiterea conducerii PNL Sector 3.

"În privinţa Sectorul 3, ştiţi foarte bine că Robert Negoiţă i-a trimis pe cetăţenii români, dacă nu le convin taxele pe care le propune, să se ducă în Madagascar. Obiectivul nostru este ca noua conducere care va fi aleasă să îl trimită pe Robert Negoiţă în Madagascar, alături de prietenul şi colegul lui de partid care şi-a găsit un soi de azil în Madagascar, Radu Mazăre. (...) Ne dorim să declanşăm o ofensivă extrem de puternică împotriva actualului primar al Sectorului 3, care se vede din ce în ce mai clar că risipeşte banul public, vine numai cu propuneri care sunt împotriva interesului cetăţenilor, regulamentul de parcări, care a comis nenumărate ilegalităţi", a susţin Ludovic Orban.

