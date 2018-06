Ludovic Orban desființează motivarea CCR - Judecătorii au călcat în picioare independența justiției / VIDEO

Președintele PNL, Ludovic Orban, desființează motivarea CCR cu privire la revocarea Laurei Codruța Kovesi, precizând că judecătorii „au călcat în picioare independența justiției”. Liderul PNL avertizează că motivarea CCR ne „întoarce în perioada sovietică”.

„Prin toate enunțurile din cuprinsul acestei motivări ne intoarcem la perioada sovietică. Nu pot să nu reamitesc faptul că poate symbolic președintele CCR a făcut o vizită cel putin ciudată la Sankt Petersburg. Ne intoarcem la vremea dinaintea integrării in UE. În primul rând mă voi referi la prevederea constituțională care consacră rolul CSM de garant al independenței justiției. Decizia CCR anulează rolul CSM, în anulează rolul constituțional și scoate complet din dispozitivul organizării sistemului de justiției CSM, lăsând la bunul plac, la cheremul ministrului Justiției, toate deciziile asupra procurorilor”, a afirmat liderul PNL Ludovic Orban, într-o conferință de presă susținută joi la sediul partidului.

Liderul liberal a mai precizat că prin decizia CCR și prin conținutul motivării Curtea și-a depășit atributele constituționale și că a rescris Constituția.

„Prin motivarea prezentată public, astăzi, CCR își depășește atributele sale constituționale. În conformitate cu Constituția României, CCR este garantul supremației Constituției, dar nu este nicidecum adunare constituantă. CCR nu are niciun atribut să rescrie Constituția României. De asemenea, CCR nu are nicio competență conferintă de Constituție sau de legile țării de a se substitui președintelui în deciziile pe care le ia președintele. Ca atare, nu are calitatea de a impune președintelui să ia sau să nu ia o decizie în domeniul competențelor sale. Nu îmi aduc aminte să existe vreun precedent în pronunțările CCR (...) prin care să oblige o instituție să facă ceva”, a mai spus Ludovic Orban.

CCR a publicat motivarea, de 133 de pagini, în cazul conflictului președinte- ministrul Justiției, generat ca urmare a refuzului președintelui Iohannis de a o revoca pe Laura Codruța Kovesi din funcția de procuror șef al DNA. Președintele Klaus Iohannis a refuzat revocarea Laurei Codruța Kovesi pe motiv că cererea ministrului Justiției, Tudorel Toader, nu este una oportună.