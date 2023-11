Ludovic Orban, despre retragerea Elenei Lasconi de pe listele USR: Am privit îngrijorat acest episod profund nefericit

Preşedintele Forţa Dreptei, Ludovic Orban, a afirmat, luni, referitor la retragerea Elenei Lasconi de pe lista USR de europarlamentare, că nu este corect şi democratic ca "un om să fie supus unei sancţiuni din motive care ţin de poziţionarea pe baza propriei conştiinţe", menţionând că în şedinţa Biroului politic al formaţiunii sale a existat "o supărare" în rândul colegilor săi, anunță Agerpres.

"Cunoaşteţi poziţia pe care am avut-o la referendumul pentru familie. În calitate de preşedinte al Partidului Naţional Liberal nu am impus niciunui membru al Partidului Naţional Liberal să voteze altfel decât cum îi dictează propria conştiinţă. Sunt lucruri în care politica, din punctul meu de vedere, dacă intervine, face rău. Chestiunile acestea sunt chestiunile de conştiinţă, de convingere, de credinţă interioară pe care o are fiecare om. Poziţionarea faţă de familie este o poziţionare care izvorăşte din convingerea pe care o are fiecare individ şi nu se poate impune prin decizia unui organism politic ca un om să voteze împotriva propriei conştiinţe", a afirmat Orban, la Parlament, întrebat pe această temă.

El a spus că a rămas surprins de ceea ce s-a întâmplat în USR

"Nu mi se pare corect ca un om să fie supus unei sancţiuni din motive care ţin de poziţionarea pe baza propriei conştiinţe, nu este democratic, nu este corect şi nu este conform cu ceea ce este normal şi firesc într-o societate. Pe orice chestiune care ţine de convingere, de credinţă, de propria conştiinţă până la urmă fiecare om să voteze aşa cum îi dictează propria conştiinţă. (...) Am rămas surprins, mărturisesc, de acest episod nefericit care s-a întâmplat în USR, cu atât mai mult cu cât eu cred că nu pot să sancţionezi pe cineva că a fost sincer când i s-a pus o întrebare. Probabil, dacă nu i se punea întrebarea respectivă, nu ar fi dat răspunsul respectiv, dar nu pot să acuzi pe cineva că i se pune o întrebare şi persoana respectivă spune adevărul", a mai spus Ludovic Orban.

El a adăugat că nişte chestiuni care ţin de relaţiile între membrii familiei nu pot să stea la baza unor decizii politice.

"Vă mărturisesc că am privit îngrijorat acest episod profund nefericit, cu atât mai mult cu cât ştiţi că în Consiliul Naţional Forţa Dreptei m-a mandatat să deschid discuţii pentru posibilitatea de a constitui o alianţă de centru dreapta. Eu cred că într-o alianţă de centru dreapta nu trebuie politizate astfel de subiecte şi cred că fiecare membru al unei formaţiuni politice legat de astfel de teme trebuie să se poziţioneze conform propriei conştiinţe", a adăugat Orban.

El a mai spus că există o supărare în rândul parlamentarilor Partidului Forţa Dreptei

"Am avut astăzi o şedinţă de Birou politic şi există o supărare în rândul colegilor mei. (...) Categoric nu putem fi de acord cu o astfel de atitudine cu atât mai mult cu cât, practic, Elena Lasconi a fost propusă ca şi cap de listă chiar de preşedintele USR. (...) Baza oricărei înţelegeri pe care o fac cu orice formaţiune politică este ca politica să ia decizii numai acolo unde este politică, nu unde intervine credinţa personală", a mai spus Orban.

El a mai spus că apreciază activitatea de primar a Elenei Lasconi, menţionând că i s-a părut este o idee bună ca aceasta să fie candidat chiar pe o listă comună la europarlamentare.

Biroul Naţional al USR a luat act de retragerea Elenei Lasconi, primarul municipiului Câmpulung, de pe lista candidaţilor la alegerile europarlamentare, a anunţat, duminică seara, USR.

Anterior, preşedintele USR, Cătălin Drulă, anunţase că i-a cerut Elenei Lasconi să se retragă din campania pentru alegerile europarlamentare.

Decizia conducerii USR vine după ce Elena Lasconi a declarat într-un interviu că a votat "Da" la referendumul pentru familia tradiţională de acum câţiva ani iar ulterior, în spaţiul public, au apărut mai multe controverse legate de afirmaţiile făcute, inclusiv din partea fiicei sale.